爆笑問題、ウエストランドなどが所属する芸能事務所「タイタン」が18日、公式サイトで「SNSなどの利用に関するお願い」を発表した。

「SNS（YouTube、X、Instagram、TikTok）やインターネット掲示板において、当社タレントに対する悪質な誹謗（ひぼう）中傷、臆測だけに基づく事実の捏造（ねつぞう）及び拡散、その他肖像権侵害、著作権侵害など、憲法によって保障された表現の自由の範囲を明らかに超えた人格攻撃が確認されています」と記した。

「最近は、言論を生業とされている比較的著名な方々までもが、平然と当社タレントの名誉などを侵害する発言を繰り返しており、実態としてそれらの発言は当社に対して何らの取材もなされていないものがほとんどであるばかりか、中にはネット上で語られているいわゆる都市伝説のようなものについてまで、あたかも事実であるかのごとく発言されているケースも存在します」と指摘した。

「当社としてはこれらの違法行為（拡散行為を含みます）を看過することなく、対象となる表現行為については、弁護士や警察と連携し、発信者情報開示請求による表現者の特定、損害賠償請求、および刑事告訴を含む法的措置の手続きを進めていることを申し添えます」と締めくくった。