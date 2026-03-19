21日に開催されるBTSの光化門広場公演は、国の総力を挙げる行事となった。韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領（61）が18日までに、徹底警備を呼びかけた。

韓国中部の世宗政府庁舎で開催された第10回国務会議で「世界が注目するBTS光化門公演が数日後に迫っている。全世界のK−POPとKカルチャーの優秀さ、そして大韓民国の高い地位を改めて確認できる重要な機会だと考えている」と述べた。

「問題は安全だ。行政安全部や警察、消防など関係省庁は特別な警戒心を持ち、起こり得るすべての状況に徹底的に備えることを望む」と強調した。またテロの可能性についても言及し「備えをしっかりしてほしい。成功かつ安全で、韓国を輝かせるイベントになるよう、みんなの力を結集してほしい」と呼びかけた。

韓国メディアの毎日経済は18日「警察は、正規観客2万2000人を含め、最大で26万人の来場者が現場に足を運ぶと見積もっている。そのため、特殊部隊の全面配置や検問、捜索の強化、凶器乱闘などの突発事態に備えた刑事人員の追加配置などを検討している。公演当日には約4800人の警察警護要員が投入される見込みだ。主催者のHYBE（ハイブ）も、安全要員4000人以上の人を配置し、管理にあたる計画だ」と報じた。