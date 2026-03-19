この時期、何羽織ろう？→ 悩んだら【GU】へ！ きれいめコーデにも◎「デニムジャケット」

コートはそろそろ手放したいけれど、まだまだ羽織りが必要なこの時期。何を着るか迷ったら、【GU（ジーユー）】のデニムジャケットをぜひ候補に入れてみて。今回セレクトしたのは、デイリーコーデで気軽に羽織れそうな1枚。襟付きデザインにボクシーシルエットで、きれいめ派にもフィットするバランス感が魅力です。

柔らかな春カラーと合わせて甘めカジュアルに

【GU】「デニムジャケット」\2,990（税込）

フォーカスしたのはこちら。背中にタックの入ったボクシーなシルエットで、さらりと羽織るだけでサマ見えを狙えるデニムジャケット。綿100％の柔らかな素材感で、重たく見えにくいから春コーデにぴったり。優しげなピンクのトップスに羽織れば、甘辛バランスのちょうどいい春コーデの出来上がり。ふんわりスカートの可愛らしさを、デニムジャケットが引き締めてくれます。

白パンツで清潔感あふれる大人スタイルへ

こちらは色違いのネイビーを着用。クリーンな白パンツと合わせれば、一気に爽やかな表情のスタイリングに。濃色を選ぶことでデニムジャケットのカジュアルさが程よく中和され、きれいめ派にも取り入れやすい着こなしになります。ジャケットは丈がすっきりめだから、ハイウエストパンツやボリュームのあるボトムスとも好相性。ヒールパンプスを足元に添えれば、美脚や上品見えを狙える、大人のお出かけコーデに仕上がります。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M