パパのそばで幸せそうにくつろぐ猫さん。そこへママがやってきて……？その時の猫の反応が話題になっています。投稿は記事執筆時点で7.2万再生を突破。「うちの子もまさにそうです…」「あ～ウチも」といった、猫との暮らしに共感するコメントが寄せられることとなりました。

【動画：パパにぴったりと寄り添う猫→ママが『仲間に入れて』と手を伸ばしたら…まさかの反応】

パパのそばがいちばん落ち着く

Instagramアカウント「ちゃちゃまる（＠cha_chamaru0728）」に投稿されたのは、猫のちゃちゃまるくんと家族の日常のひとコマ。この日、ちゃちゃまるくんは布団にくるまるパパのそばにぴったりと寄り添っていたそうです。

パパの腕にちょこんと前足をかけながらくつろぐちゃちゃまるくん。どうやら今は『パパタイム』のようです。その幸せそうな光景を見ていたママ。やさしく名前を呼びながら、「仲間に入れて」とちゃちゃまるくんに手を伸ばしたのだとか。

ママのアプローチにまさかの反応

ところがちゃちゃまるくん、すぐに後ろ足でママの手を払いのけたそうです。まるで「触らないで」と言っているかのような仕草だったそう。それでもママはめげません。「ちゃーちゃん仲間に入れて」と声をかけながら、お腹をなでようと再びアプローチ。

しかし、ちゃちゃまるくんはまたしても足でキック。さらに目を見開き、まるで「邪魔しないで」とでも言いたげな表情を見せていたのだそうです。

昔はこんなんじゃなかったのに…

それでも諦めないママは、三度目の正直とばかりに再び挑戦。しかし、ちゃちゃまるくんの反応は変わらず…またもや足で蹴られてしまったのだとか。結局、この日はママが『仲間入り』することはできなかったそう。

実はちゃちゃまるくん、昔はママにべったりだったとのこと。ところが最近ではパパが大好きすぎて、このような態度になってしまったのだそうです。家族の中で移り変わる猫のお気に入りポジション。移り気の激しい猫ちゃんに、「わかる！」と共感した視聴者も多かったようです。

投稿には、「あ～ウチもやられます。少し傷ついてます」「猫も心がわりあるのねー」「無表情キック」「私も爪切り担当でした。あんまりいい感じで甘えてはくれなかったなぁ」などの声が寄せられました。

子猫の頃、トラックが行き交う道路で保護されたというちゃちゃまるくん。当時は歩くこともできず、ミャーミャーと鳴いていたんだとか。そんな小さな命は、投稿主さんのもとで愛情いっぱいに育てられ、今では元気に暮らしています。

そんなちゃちゃまるくんの日常は、Instagramアカウント「ちゃちゃまる」で公開されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ちゃちゃまる」さま

執筆：佐々木えみこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。