今月５日に結婚を発表した「ももいろクローバーＺ」佐々木彩夏。雰囲気ガラリの姿が大反響だ。

１９日までに自身のインスタグラムを更新し「ブルーレーベルのサイトもう見てくれたー？」とファンに呼びかける。「『ＢＲＩＴ ＰＩＮＫ ＣＨＥＣＫ』ってゆーニューカラーと新しく登場したデニム『ＢＬＵＥ ＬＡＢＥＬ ＤＥＮＩＭ』のコーデをたくさん着させてもらいました」と説明した。

ブルーのチェックがさわやかなボウタイブラウスに、フレアのデニムを合わせたコーデ。「デニムはストレッチがすごく効いていてとっても楽だった！普段からデニムコーデが多いからめちゃくちゃ使えそう。シルエットがきれいで脚が長く見えるのも最高でした。ＬＰ公開されているのでぜひチェックしてみてください！！」とつづった。

ふわふわの髪もオシャレ。昔のキュートな印象から一変し、今はすっかりキレイなお姉さんに。フォロワーは「まじで可愛いよーあーちゃーん」「エレガントな大人の女性が存分に出ていて素晴らしいです」「大人なお嬢様感」「どこのお嬢さんかと思った」「痩せたね！写真がすごく綺麗（きれい）！」とびっくり。また「足なっが」「足ながーーー！！」「可愛いのはもちろん、脚長っ！」「足なが何メートル？」とスタイルの良さにほれぼれしていた。

佐々木は今月５日、天赦日、一粒万倍日、寅の日、大安と４つがそろう最強開運日に結婚を発表した。