2026年4月から自転車の交通違反に対しても、交通反則通告制度（青切符）が導入されます。ながらスマホやイヤホン着用といった交通違反をした16歳以上の自転車利用者には、反則金が課せられることになります。

こうしたことを受け、株式会社ハンズが交通反則通告制度（青切符）導入に対応する自転車アイテムの特設コーナーを各店舗で展開しています。

この特設コーナーは「5月末まで展開予定です」という同社の広報担当者が詳しい話をしてくれました。

安全意識の高まりを感じる反響

担当者：道路交通法改正に関する報道の影響もあり、関連アイテムの直近一週間の売上も、対前年1.2倍に伸びているため自転車利用時の安全意識が高まっていると感じています。店頭では、ライトやレインウェアなどの関連アイテムをまとめた特設コーナーを展開しており、多くの方にご覧いただいています。

ライトやレインウェアが人気

担当者：通勤・通学や駅までの移動、買い物など生活の中で自転車を利用される方も多いことから日常使いしやすいアイテムが選ばれている印象です。夜間の視認性を高めるライトや、雨の日の自転車利用をサポートするレインウェアなどが人気です。

具体的にはコンパクトで携帯しやすく、夜間の視認性を高めるライト「ビッグマン LEDミニミニポケットライト 蓄光 BPML-EVO2」、雨の日にサドルや自転車の水分をサッと拭き取れるシート「アイオン スッタ シートタイプ」、首の動きに合わせて動くフードが視界を遮らない「ダブリュピーシー（Wpc.）チャリーポンポン 自転車用レインウェア」などが人気を集めています。

現時点で具体的なお声をいただいているわけではありませんが、法改正に関する報道などをきっかけに、自転車利用時の安全対策に関心を持つ方が増えている印象です。

ーーありがとうございました。

自転車の交通違反であっても、3000円（二人乗りなど）〜1万2000円（ながらスマホなど）の反則金が課せられます。日常的に自転車を利用するという方であれば、ハンズの自転車アイテム特設コーナーに足を運んでみてはいかがでしょうか。

※画像提供：株式会社ハンズ

(執筆者: 6PAC)