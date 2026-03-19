何もない場所に新幹線駅 なぜ成功？

新幹線は速達性を高めるため、急勾配や急カーブを避けた線形を求めることから、在来線との接続駅が、既存の主要駅以外に設けられたケースが珍しくありません。“周囲に何もないところ”に新駅が設定されることもあります。

【スゴい大化け…】これが開業当時の「佐久平駅」です！（地図／写真）

そうした新幹線駅では、周囲にあらたに市街地が形成されることもありますが、多くの場合、その成長は限定的です。しかし北陸新幹線には、駅設置から30年近い歳月を経て、駅周辺が既存市街地を超えて発展を続けている例があります。それが、長野県佐久市の「佐久平駅」です。

北陸新幹線の高崎−長野間は計画初期、急勾配を避けるために軽井沢を経由せず、佐久を通るルートが想定されていました。しかし国鉄の経営悪化による建設凍結、さらにはミニ新幹線計画の検討なども経て最終的に決まった建設ルートは、規格の見直しで急勾配を許容し、高崎駅から長い上り勾配で軽井沢駅に進み、そこから信越本線（当時）の南を並行し、佐久市を抜けて上田市に向かうルートとなりました。

軽井沢からはいったん南西方向に下り、佐久市の中心街である岩村田地区の北側を通ったのちに南東に向きを変え、上田を目指します。そのため新幹線駅は新幹線単独駅として小海線との交差部分にあたる長土呂地区に設置し、小海線との乗り換えは岩村田駅までの連絡歩道を使う計画だったとされています。

また新幹線は軽井沢側から長いトンネルを通り地上に出てくることから、地上を走っていた小海線を高架化し、新幹線駅が在来線の下をくぐるという珍しい構造を採用することも決まりました。

しかし地元の佐久市は、在来線と新幹線の乗り換えが可能となるよう、小海線の新駅と乗り換え設備を、自己負担で作ることを決定。そして佐久平駅と名付けられた北陸新幹線・小海線の新駅は、1997年10月に開業しました。

この当時の長土呂地区は、市街地から離れ、平坦な土地に農地だけが広がる地域でした。しかしここに新幹線と在来線の乗り換え駅ができたこと、また佐久市がこの周囲の土地を有効利用した再開発を周到に計画していたことで、開業からの約30年でこの地域は大きく変貌、集積度の高い市街地へと進化するのです。

インフラ整備で大化け

その端緒が、駅開設とともに行われた区画整理事業区域で1999年に開業した「イオン佐久平」です。「イオンモール佐久平」に改称した現在では、その規模はそれほど目立つものではありませんが、開業当時、その店舗面積は甲信地区最大でした。

また道路インフラでは、佐久市を南北に貫く国道141号が2000年に小諸市御影新田から佐久市臼田までの区間で暫定2車線での全線供用を開始、周辺地域から佐久平駅へのアクセスが容易になります。この国道141号沿線には、その利便性により商業施設が多数進出します。

一方、国道141号に並行する高規格道路として「中部横断道」がすでに一部事業化されていましたが、2003年に「佐久小諸JCT−八千穂高原IC」の新直轄方式への変更が決定。2011年に佐久小諸JCT−佐久南IC間（一部有料）が、2018年に佐久南IC−八千穂高原IC間（無料）が開通します。

こうしたインフラの整備と並行して、佐久平駅南側、佐久中佐都ICにつながる長野県道154号との間で区画整理事業が長い時間をかけて進行します。2022年秋にはホームセンター「カインズホーム」、大型商業施設「フォレストモール佐久平」が開業し、かつて田園風景は一変しました。

リモートワークでも「通勤」でも注目

いま佐久平駅周辺には、北陸新幹線駅から徒歩アクセスが可能、かつ上信越道、中部横断道へもすぐという立地の良さを活かしたビジネスホテルが複数立地し、好調に集客しています。とくに冬季にはスキーやスノボなどウインタースポーツを楽しむ人が集まり、週末は満室で部屋が取れないことも恒常化しています。



北陸新幹線・小海線の「佐久平駅」。駅名は当初「佐久駅」と仮称されたが、「小諸佐久駅」「佐久小諸駅」を主張する小諸市との論争ののち、長野県知事の調停により決着した（植村祐介撮影）



また駅から少し歩けば、中層マンションが立ち並び、現在も建設中のマンションも複数あります。

地方都市にもかかわらず、周辺の商業施設の充実で「クルマなしで暮らせる」という魅力もさることながら、コロナ禍では「新幹線の駅が間近で、東京駅へも1時間15分ほど」という利便性により、リモートワークの拠点としても人気を集めました。

いまでは、“東京への通勤も可能”という評価によって、新築マンションの価格は「65平方メートル前後で5300万円台」という、マンション価格高騰前の東京の水準に近い水準です。

それはまさに“ジェネリック軽井沢”

もっとも、賃貸を含めれば安価な住居は容易に見つかります。すぐ隣の軽井沢は、豊かな自然や高い水準の生活環境で知られていますが、生活にはクルマが不可欠で、また開発規制などによりマンション供給量もきわめて限られています。それに対し佐久平は、豊かな自然に恵まれながら、大型商業施設もあり、駅近くの時間貸し駐車場も安価であることなど、生活の利便性は軽井沢と同等以上です。



区画整理事業により生まれた「フォレストモール佐久平」。約2万4000平方メートルの敷地にゆったりと駐車場を配置、スーパー「A・コープファーマーズ」、「蔦屋書店」などが入居する（植村祐介撮影）



こうした“佐久平の成功”の背景には、やはり新幹線単独駅ではなく、在来線との結節点であること、そして上信越道佐久IC、中部横断道佐久北ICおよび佐久中佐都ICに囲まれるという交通の便に加え、駅周辺の農家を粘り強く説得し、広い農地を商業地や住宅地に転換できたことが挙げられるでしょう。

佐久平駅周辺の開発は区画整理事業の完結でひと段落ですが、佐久中佐都IC近くにはまだ十分に開発の余地があります。これからも佐久平は“ジェネリック軽井沢”として、さらに繁栄するかもしれません。