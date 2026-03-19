広島で被爆死したアメリカ兵の調査で知られる被爆者の森重昭さんが亡くなりました。

人生の半分以上を調査に捧げてきた森さんは、亡くなる前まで、その活動を続けていました。



3月14日に亡くなった被爆者の森重昭さん。88歳でした。



■森重昭さん

「自分の全人生をかけて、この人たちの運命を遺族にだけは知らせたいと」



広島で被爆して亡くなった12人のアメリカ兵捕虜。



自らも被爆者である森さんは長年の調査で身元を特定し、遺族も知らなかった真実を伝えてきました。

その功績が認められ、2016年、広島を訪れたアメリカのオバマ大統領とも対面しました。





■森重昭さん「私が40年以上の日月を費やして被爆調査をやったのは、敵国の人を調べたのではありません。人間を調べたんです」広島だけにとどまらず、長崎で被爆した連合軍の捕虜たちの調査にも取り組みました。■森重昭さん「それでは館長さん、きょうの申請書と遺影です。どうぞよろしくおねがいいたします」■館長「はい、お預かりいたします」全員を原爆の犠牲者として弔いたい…。追悼平和祈念館に名前と遺影を登録するため遺族を捜し続けました。■森重昭さん「被爆調査は済んだんでなくて、まだ途中なんですよ」長年の調査の結果、遺族が分からない兵士はあと2人になりました。長崎で被爆して亡くなったオランダ兵。遺族に知らせ、名前を登録することが森さんの悲願でした。しかし、80歳を超えた森さんは一時、入退院を繰り返すほど体力が衰えていました。それでも、積極的に活動を続けました。あと2人の遺族を見つけたい…。森さんを突き動かしていた思いです。■森重昭さん「長崎のほうはあと2人ほど登録しないといけない人がいるんですよ。2人の遺族を見つけることに協力していただけたら大変嬉しい。そう思います」私たちが最後に森さんを取材したのは今からちょうど3か月前の2025年12月18日。オランダ語の書籍を手に、調査への思いを語ってくれました。■森重昭さん「よく考えてみたら多分100歳くらいじゃないか、遺族がおったら。みんなが思うよりかこの調査は大変だったよ。これからも大変だろうし。とにかく遺族としたら何としてでも知りたいんじゃないかと。光を当ててあげたい。そこなんですよね」人生をかけて捕虜の調査に取り組んだ森さん。「被爆者に敵も味方もない」という信念のもと、最後まで平和のために捧げた生涯でした。【2026年3月18日放送】