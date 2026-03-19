１９日未明、兵庫県神戸市を走る新名神高速で、大型トラック３台が関係する事故がありました。積み荷が散乱した影響で、新名神上りは、神戸ジャンクションと川西インターチェンジの間で通行止めになっています。

【写真を見る】「わき見していた」新名神高速で大型トラックの側壁衝突 ペットボトルなど散乱で通行止め続く

上空からの映像では、本線上に止まっているトラックの荷台に、段ボールに入った積み荷が見えます。側壁にはトラックの荷台の一部とみられるパーツが張り付いていて、事故の痕跡が残っています。

【画像を見る】新名神の事故 トラックの荷台の様子



大型トラックが何らかの原因で防音壁に衝突

１９日未明、「物損事故。新名神上りです」と運転手から警察に通報がありました。



警察によりますと、新名神高速道路上り神戸ＪＣＴ付近で、片側２車線の左側の道路を走っていた大型トラックが何らかの原因で、路肩の防音壁に衝突。はずみで車道をまたいで、右側の壁にも衝突したということです。



トラックは約７トンの荷物を積んでいたということで、荷台からペットボトル飲料などが道路に散乱し、後続の大型トラック２台が積み荷に乗り上げたということです。



それぞれのトラックの運転手にケガはありませんでした。

「わき見をしていた」

事故を起こしたトラックの運転手は「わき見をしていた」と話しているということです。



事故の影響で、新名神高速道路は上りの神戸ＪＣＴから川西ＩＣまでの間で通行止めとなっています。

【画像を見る】新名神の事故 トラックの荷台の様子