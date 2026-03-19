恋人になりたい『ラブ上等』女性メンバーランキング！ 2位は「おとさん（乙葉）」、1位は？
All About ニュース編集部は2月16日、全国10〜70代の男女300人を対象にNetflixで配信中の純愛リアリティーショー『ラブ上等』に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から、「恋人になりたい『ラブ上等』女性メンバー」ランキングを紹介します！
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2位は、専門学校の学生でキャバクラに勤務、上半身全面に広がるタトゥーがトレードマークのおとさん（乙葉）。好きな人にストレートに思いをぶつけたり、感情を爆発させたりする情熱的な一面や恋愛に一途な姿が視聴者を魅了しています。
回答者からは、「おっとりとした癒やし系の雰囲気がありながら、芯の強さを秘めているところに魅力を感じます」（20代女性／東京都）、「とにかく愛してくれそうだから」（40代女性／岡山県）、「安定している可愛さがあるから」（40代男性／東京都）、「きっと落ち着きがあって、でもどこか儚げで、そっと寄り添ってくれるような雰囲気がある気がするから」（50代男性／広島県）
1位は、きぃーちゃん（綺麗）でした。モデルでメイク講師も務め、美しいビジュアルが国内外で注目の的。SNS上でも話題を呼んでいます。外見だけでなく、常に冷静で誰に対してもこびない凛とした態度が、男女を問わず支持されています。
回答者からは、「きぃーちゃんに振り回されたい！」（30代女性／京都府）、「ギャルマインド最高」（30代女性／福島県）、「小悪魔っぽいから」（30代女性／愛知県）、「甘え上手そうなのにしっかりしていそうで、一緒にいて癒やされそうだからです」（40代女性／埼玉県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:福島 ゆき)
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2位：おとさん（乙葉）／62票
2位は、専門学校の学生でキャバクラに勤務、上半身全面に広がるタトゥーがトレードマークのおとさん（乙葉）。好きな人にストレートに思いをぶつけたり、感情を爆発させたりする情熱的な一面や恋愛に一途な姿が視聴者を魅了しています。
1位：きぃーちゃん（綺麗）／114票
1位は、きぃーちゃん（綺麗）でした。モデルでメイク講師も務め、美しいビジュアルが国内外で注目の的。SNS上でも話題を呼んでいます。外見だけでなく、常に冷静で誰に対してもこびない凛とした態度が、男女を問わず支持されています。
回答者からは、「きぃーちゃんに振り回されたい！」（30代女性／京都府）、「ギャルマインド最高」（30代女性／福島県）、「小悪魔っぽいから」（30代女性／愛知県）、「甘え上手そうなのにしっかりしていそうで、一緒にいて癒やされそうだからです」（40代女性／埼玉県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:福島 ゆき)