「令和版パルサーGTI-R」!? 「ノートオーラNISMO」ベースのコンセプトカーに期待

2026年1月9日、日産は「東京オートサロン2026」において「オーラ NISMO RS Concept」を発表しました。



コンセプトカーではありますが、その市販について期待が高まっているようです。販売店に聞いてみました。

2026年1月9日から11日まで幕張メッセ（千葉市美浜区）で開催された「東京オートサロン2026」においてデビューしたオーラ NISMO RS Concept。

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日産のベーシックコンパクトカー「ノート」のうち、上質さとスポーティな走りやデザインを与えた「ノートオーラ NISMO」をベースに、ミドルサイズSUV「エクストレイル NISMO」のパワーユニットを搭載したハイパフォーマンス・スポーツモデルです。

技術検証を行うことを目的としたコンセプトカーではあるものの、「将来的にはコンプリートカーとしての市販化」も視野に入れているとしており、電動化時代における新たなモータースポーツの可能性を探る役割を担うという、今後の日産、そしてNISMOの活動を見据えるうえで重要なモデルといえます。

ハンドリングについては、ノートオーラ NISMOからさらに広げられたトレッドとハイグリップタイヤを採用し、4WD制御には日産の電動四輪制御技術「e-4ORCE」とNISMOの技術を組み合わせた「NISMO tuned e-4ORCE」を採用。高いトラクションと旋回性能を実現しています。

ブレーキについても強化されており、ノートオーラ NISMOに対し約100kg増加した重量を受け止めるべく、フロントに対向4ポッドの大型キャリパー、リアに対向2ポッドのキャリパーのブレーキを採用しています。

また市販モデルのノートオーラ NISMO（4WDモデル）のパワーユニットには、1.2リッターの発電用エンジンにフロント100kW（136馬力）／リア60kW（82馬力）のモーターを組み合わせていますが、オーラ NISMO RS Conceptでは、発電用エンジンを1.5リッターターボに変更。モーターもフロント150kW（約204馬力）／リアモーター100kW（136馬力）の組み合わせとなり、大幅なパワーアップが見て取れます。

ボディサイズは、全長4260mm×全幅1880mm×全高1485mm、ホイールベースは2580mmです。ノートオーラ NISMOに対し、全長＋140mm、全幅＋145mm、全高−20mmと、ワイドかつ車高が低く設定されていることが分かります。

さらに、車重が1490kg（＋100kg）と、ハイパワー化を図りながら、現時点では1.5トンを切っていることにも注目です。

会場でも大いに日産・NISMOファンを湧かせたオーラ NISMO RS Concept。販売店での盛り上がりはどうなのか、2月中旬に首都圏の日産ディーラーに問い合わせてみました。

「早くも『市販化はいつか』『予約できるのはいつからなのか』といったお問い合わせをいただいております。

現時点では販売の現場に情報が届いていないのでいずれも未定ですが、限定車かどうかによって販売方法が大きく変わってくると思われます」

他の日産ディーラーにも問い合わせてみました。

「『どこで実車が見られるのか』あるいは『市販化はいつなのか』といったお問い合わせがありました。まだまだ未知数のモデルですし、我々もなんともいえません。

余談ですが、当店の工場長が『発売されたら欲しい』と話していますし、50代以上のクルマ好きには特に刺さるモデルだと思いますね。個人的にも市販化が楽しみな1台です」

まさに「パルサーGTI-R」のようなホットハッチの再来ともいえるオーラ NISMO RS Concept。日産ディーラーのスタッフも市販化を期待しているようで、発売されれば注目の的になるかもしれません。