代表での勢いそのままに…なでしこ戦士が米挑戦！ 女子アジア杯でゴラッソの23歳FWが完全移籍！ 獲得クラブが絶賛「国際舞台でも最高レベルの実力」
日テレ・東京ヴェルディベレーザは３月19日、FW山本柚月がアメリカNWSL（ナショナル・ウィメンズ・サッカーリーグ）のデンバー・サミットFCへ完全移籍すると発表した。
山本は2002年９月１日生まれの23歳。岐阜県出身で、下部組織の日テレ・東京ヴェルディメニーナを経て、17年からは２種登録選手としてトップチームでプレー。21年に正式に昇格した。
U-16から各年代別の日本女子代表を経験。2026年3月17日時点で、なでしこジャパン（日本女子代表）として７試合に出場し、１得点を記録している。
現在、山本はオーストラリアで開催されている女子アジアカップになでしこジャパンの一員として参加中。グループステージ第２節のインド戦ではゴラッソで先制ゴールを挙げた。
移籍先となるデンバー・サミットFCは公式サイトで、ゼネラルマネージャーのカート・ジョンソン氏のコメントを発表。「柚月は攻守両面で活躍できる大きな可能性を秘めており、デンバーに迎え入れることができて大変嬉しく思う。彼女は日本国内だけでなく国際舞台でも最高レベルの実力を証明してきた。彼女の多才さ、勤勉さ、そして攻撃と守備の両面における天性の才能は、我々が目ざすプレースタイルと完璧に合致している」と大きな期待を寄せている。
また、クラブは「柚月は2027年までの２年契約（2028年への双方オプション付き）にサインしており、アジアカップ終了後にクラブに合流する予定だ」と説明している。
ベレーザの公式サイトを通じた山本のコメントは以下のとおり。
「このたび、チームを離れ、海外に挑戦する決断をしました。育成の頃から約10年間、このクラブでお世話になりました。選手としても、いち人間としても、本当にいろんなことを教わり、育ててもらいました。
このクラブでは、自分よりもうまい選手と何度も出会い、そのたびに悔しさや挫折を感じてきました。メニーナでは、確実な技術と、自分の弱さに直面したときにしっかりと向き合うこと、そしてそれを乗り越えることを学びました。ベレーザでは、個でも戦える自分の武器を増やし磨くこと、そしてチームで勝つことの難しさを学びました。そのほかにも、たくさんの学びや刺激、出会いのある環境の中で、自分を成長させてもらえた場所だと思っています。
移籍を考えるようになったきっかけはさまざありますが、大きく二つあります。
まず一つは、常に自分より強い、速いといった強度の高い選手たちとプレーする中で、そこでも戦える強度と、その強度の中で発揮できる技術をもっと磨かなければいけないと感じたことです。
もう一つは、サッカー選手としてではなく、ひとりの人としての成長です。同世代の友達が社会人になって環境が変わる中で、慣れ親しんだクラブや、どこに行っても支えのある環境でこれからもサッカーを続けていく生活に、少し焦りを感じました。もちろん、日本にいてもできることはあるとは思いますが、自分は環境を無理やり変えないと現状に甘えてしまうと感じたのも正直な気持ちです。まだ若いと言われるうちに、言語も暮らしも違う、あたらしい環境に身を置き、変化のなかでも自分で生活できるようにしたいと思いました。
これまでどんなときも応援してくださったファン・サポーターの皆さん、本当にありがとうございました。ファンミーティングで挨拶をさせてもらったとき、シーズンの途中にチームを離れるにも関わらず、皆さんが温かい声をかけて送り出してくれたことが、とても嬉しかったです。情けない試合をしてしまったときも変わらず応援し続けてくれたファン・サポーターの皆さん、いちばん早くから準備していちばん遅くまで片付けをしてくださるクラブ関係者の皆さん、ベレーザを支えてくださるスポンサーの皆さんと、去年優勝を共に喜び合えたことも、自分にとって大切な思い出です。
移籍先でも、誰よりも巧くなるために努力を続け、サッカーを楽しみ、そして楽しませられる選手になれるよう頑張ります。そして、ひとりの女性としてもしなやかに美しくなれるように精進します。
どこにいても、活躍を届けられるように。約10年間、本当にありがとうございました。」
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】なでしこ山本の先制ゴラッソ！
山本は2002年９月１日生まれの23歳。岐阜県出身で、下部組織の日テレ・東京ヴェルディメニーナを経て、17年からは２種登録選手としてトップチームでプレー。21年に正式に昇格した。
U-16から各年代別の日本女子代表を経験。2026年3月17日時点で、なでしこジャパン（日本女子代表）として７試合に出場し、１得点を記録している。
移籍先となるデンバー・サミットFCは公式サイトで、ゼネラルマネージャーのカート・ジョンソン氏のコメントを発表。「柚月は攻守両面で活躍できる大きな可能性を秘めており、デンバーに迎え入れることができて大変嬉しく思う。彼女は日本国内だけでなく国際舞台でも最高レベルの実力を証明してきた。彼女の多才さ、勤勉さ、そして攻撃と守備の両面における天性の才能は、我々が目ざすプレースタイルと完璧に合致している」と大きな期待を寄せている。
また、クラブは「柚月は2027年までの２年契約（2028年への双方オプション付き）にサインしており、アジアカップ終了後にクラブに合流する予定だ」と説明している。
ベレーザの公式サイトを通じた山本のコメントは以下のとおり。
「このたび、チームを離れ、海外に挑戦する決断をしました。育成の頃から約10年間、このクラブでお世話になりました。選手としても、いち人間としても、本当にいろんなことを教わり、育ててもらいました。
このクラブでは、自分よりもうまい選手と何度も出会い、そのたびに悔しさや挫折を感じてきました。メニーナでは、確実な技術と、自分の弱さに直面したときにしっかりと向き合うこと、そしてそれを乗り越えることを学びました。ベレーザでは、個でも戦える自分の武器を増やし磨くこと、そしてチームで勝つことの難しさを学びました。そのほかにも、たくさんの学びや刺激、出会いのある環境の中で、自分を成長させてもらえた場所だと思っています。
移籍を考えるようになったきっかけはさまざありますが、大きく二つあります。
まず一つは、常に自分より強い、速いといった強度の高い選手たちとプレーする中で、そこでも戦える強度と、その強度の中で発揮できる技術をもっと磨かなければいけないと感じたことです。
もう一つは、サッカー選手としてではなく、ひとりの人としての成長です。同世代の友達が社会人になって環境が変わる中で、慣れ親しんだクラブや、どこに行っても支えのある環境でこれからもサッカーを続けていく生活に、少し焦りを感じました。もちろん、日本にいてもできることはあるとは思いますが、自分は環境を無理やり変えないと現状に甘えてしまうと感じたのも正直な気持ちです。まだ若いと言われるうちに、言語も暮らしも違う、あたらしい環境に身を置き、変化のなかでも自分で生活できるようにしたいと思いました。
これまでどんなときも応援してくださったファン・サポーターの皆さん、本当にありがとうございました。ファンミーティングで挨拶をさせてもらったとき、シーズンの途中にチームを離れるにも関わらず、皆さんが温かい声をかけて送り出してくれたことが、とても嬉しかったです。情けない試合をしてしまったときも変わらず応援し続けてくれたファン・サポーターの皆さん、いちばん早くから準備していちばん遅くまで片付けをしてくださるクラブ関係者の皆さん、ベレーザを支えてくださるスポンサーの皆さんと、去年優勝を共に喜び合えたことも、自分にとって大切な思い出です。
移籍先でも、誰よりも巧くなるために努力を続け、サッカーを楽しみ、そして楽しませられる選手になれるよう頑張ります。そして、ひとりの女性としてもしなやかに美しくなれるように精進します。
どこにいても、活躍を届けられるように。約10年間、本当にありがとうございました。」
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】なでしこ山本の先制ゴラッソ！