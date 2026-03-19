女子バレー、監督と選手が激突して場内騒然… レジェンドが強烈タックルで転倒するアクシデントに全選手が心配
【SVリーグ】SAGA久光スプリングス 3ー1 ヴィクトリーナ姫路（3月15日・女子第19節）
レジェンド指揮官が選手と激突して大転倒。女子バレーで監督を務める元日本女子代表がコートサイドで倒れ込むアクシデントに場内は一時、騒然となった。
SVリーグ女子の第19節が行われ、SAGA久光スプリングスはホームでヴィクトリーナ姫路と対戦。緊迫の試合終盤に予想外のアクシデントが起きた。
セットカウント1―1で迎えた第3セット、スプリングスが25ー25のデュースと競り合う中、ヴィクトリーナのサーブを受けた場面だ。サーブレシーブから相手コートに返すと、ヴィクトリーナの田中咲希がライトで強烈スパイク。スプリングスの中島咲愛が1枚ブロックに跳んだものの、手に当たってボールはベンチ側のコート後方へと流れた。
これに反応したリベロ・西村弥菜美が振り返って飛び込もうとした瞬間だった。なんと、目の前に中田ヘッドコーチが…。戦況を見つめていた中田HCもボールが飛んできたタイミングで咄嗟に後方へと動こうとしたものの、進路を確保することができず、西村がラグビータックルを食らわせる形で2人は激突してしまったのだ。
中田HCは勢い余って後ろに倒れ込み、そのまま後頭部を強打。コートに仰向けになってしまった。すぐさま北窓絢音が駆け寄り、チームメートもみんなが指揮官の元へ。中田HCは当初、顔を手で覆って悶絶している様子を見せると、これにはヴィクトリーナの選手たちも心配そうに見守るしかなかった。場内も一時、騒然としていた中、そんな心配を払拭するように中田HCは立ち上がると、相手コートや場内に手を挙げて無事をアピール。すると静寂に包まれていたアリーナからも拍手が送られ、無事に試合は再開された。
このシーンにはファンもSNSでリアクション。「会場が静まり返り、気が気でなかった」「無事に起き上がってホッとしました」と安堵した様子の声を寄せていた。
中田HCは、日本女子バレーボール界をけん引した天才セッターと知られる往年の名プレーヤー。現役引退後は指導者の道に進み、2016年からは5年にわたって日本女子代表監督を務めた。その後、2025年6月にSAGA久光スプリングスのヘッドコーチに就任すると、今季はここまで30勝8敗で2位に立つなど、チームを大躍進へと導く手腕を見せている。
試合後のコメントで中田HCは「転んだ瞬間から流れが変わった」と自虐的に周囲を和ませる発言をしたが、実際にスプリングスは接戦の末に第3セットをモノにすると、第4セットも25―18と相手を圧倒し、セットカウント3―1で勝利を収めた。（ABEMA de J SPORTS／SVリーグ）