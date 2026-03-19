第９８回センバツ高校野球大会が１９日、甲子園で開幕した。開会式では北照（北海道）の手代森煌斗（きらと）主将（３年）が堂々の選手宣誓。２０１０年のセンバツ大会で選手宣誓を務めた西田明央主将（元ヤクルト）に続き、１６年ぶりに同校主将が宣誓を務めた。

全文は以下の通り。

宣誓 １６年前、この場所で私の高校の先輩が、選手宣誓をしました。その先輩の指導を受けてきた私は今、同じ場所で同じ役目を務めています。

夢は１人のものではなく、人から人へと受け継がれ、未来へとつながっていきます。

かつて高校球児だった者たちが世界の頂点を争う、その原点に甲子園があります。この夢の舞台を目指し、泥と汗にまみれながら歩んできた全ての高校球児の歩みが、野球王国・日本を作ってきました。

こうしてつながっていく私たちの夢が、平和の上に成り立ってることを忘れず、ともに戦ってくれる仲間、ここまで育ててくれた家族、そして夢をつないでくれた先輩への感謝の気持ちを胸に今、この時、この日をいつまでも大切に忘れずに、威風堂々戦い抜き、次の世代の夢となることを誓います。

令和８年３月１９日

選手代表

北照高等学校野球部主将

手代森煌斗