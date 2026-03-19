ドル円理論価格 1ドル＝161.02円（前日比+2.58円）
ドル円理論価格 1ドル＝161.02円（前日比+2.58円）
割高ゾーン：161.58より上
現値：159.80
割安ゾーン：160.47より下
過去5営業日の理論価格
2026/03/18 158.45
2026/03/17 158.53
2026/03/16 159.13
2026/03/13 160.22
2026/03/12 159.17
（注）ドル円理論価格とは？
Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。
割高ゾーン：161.58より上
現値：159.80
割安ゾーン：160.47より下
過去5営業日の理論価格
2026/03/18 158.45
2026/03/17 158.53
2026/03/16 159.13
2026/03/13 160.22
2026/03/12 159.17
（注）ドル円理論価格とは？
Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。