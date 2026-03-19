ＴＯＡ<6809.T>は続伸している。１８日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想を修正したと発表した。売上高予想を前回予想の５４５億円から５５３億円（前期比９．２％増）、最終利益予想を２７億５０００万円から３２億５０００万円（同３７．３％増）に引き上げた。あわせて期末配当予想に業績連動配当３円を加え４８円へ増額すると開示しており、これらを好感した買いが入っている。



国内販売が堅調であるうえ、海外セグメントについても為替レートが円安で推移していることから、売上高は前回計画を上回る。人的資本投資や研究開発投資といった投資優先順位を精査した結果、営業費用が増えたため営業利益予想は据え置いたが、為替差益や受取配当金の増加、当初見込んでいなかった法人税の税額控除の適用などにより最終増益幅が拡大する。年間配当予想は８８円（前期実績は４０円）となる。



出所：MINKABU PRESS