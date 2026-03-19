リボミックは急反発、米国での特許査定を材料視

リボミック<4591.T>は急反発。１８日取引終了後、米国で出願していた抗ｉｎｔｅｒｌｅｕｋｉｎ－２１（ＩＬ－２１）アプタマーに関する物質特許について、特許査定を受けたと発表した。この特許はＩＬ－２１の作用を阻害する開発アプタマー（ＲＢＭ－０１１）に関する物質と、その使用に関する技術におけるもの。日本を含む複数国に出願しており、既に日本では特許査定を受けている。これが材料視されているようだ。



あわせて、ｕｍｅｄａｐｔａｎｉｂ ｐｅｇｏｌ（抗ＦＧＦ２アプタマー）を用いた軟骨無形成症の小児患者（２～１４歳）を対象とする国内第３相臨床試験（検証的試験）の治験申請を、審査当局である医薬品医療機器総合機構（ＰＭＤＡ）に提出したことを明らかにした。今後、ＰＭＤＡの１４日間のレビュー期間を経て試験を開始するという。



出所：MINKABU PRESS