　19日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比1.0％増の642億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同9.3％減の439億円となっている。

　個別ではグローバルＸ　超短期米国債　ＥＴＦ <133A> 、ＷＴＩ原油価格連動型上場投信 <1671> 、ＮＥＸＴ　ＮＯＭＵＲＡ原油インデックス連動型上場投信 <1699> 、ＮＥＸＴ　原油ブル <2038> が新高値。Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１－３年 <493A> 、ＮＥＸＴ　ＮＯＴＥＳ　ドバイ原油先物　ベア　ＥＴＮ <2039> 、ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ブルームバーグ・ドイツ国債 <2245> 、ラグジュアリー厳選１０　欧州株（ネットリターン） <499A> 、ｉシェアーズ　米国債　３－７年　ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <2856> など9銘柄が新安値をつけている。

　そのほか目立った値動きではＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> が9.96％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ　エネルギー指数上場投資信託 <1685> が9.74％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ　ＷＴＩ　原油上場 <1690> が7.78％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ　とうもろこし上場投資信託 <1696> が6.68％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ　ガソリン上場投資信託 <1691> が4.92％高と大幅な上昇。

　一方、グローバルＸ　メタルビジネス－日本株式 <2646> は6.39％安、ＮＥＸＴ　ＮＹダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジＥＴＮ <2040> は6.27％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ　パラジウム上場投資信託 <1675> は5.59％安、ＮＥＸＴ　ＮＯＴＥＳ　金先物　ダブル・ブル　ＥＴＮ <2036> は4.80％安、ｉＦｒｅｅＥＴＦ　ＮＡＳＤＡＱ１００　レバレッジ <2869> は4.56％安と大幅に下落している。

　日経平均株価が1379円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ　日経平均レバレッジ <1570> が売買代金201億5400万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均253億7200万円を大きく下回っており低調。

　その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ　日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が69億1800万円、ＮＥＸＴ　日経２２５連動型 <1321> が63億8200万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が23億1400万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が18億400万円、ｉシェアーズ・コア　日経２２５　ＥＴＦ <1329> が17億6500万円の売買代金となっている。

株探ニュース