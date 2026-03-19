19日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比1.0％増の642億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同9.3％減の439億円となっている。



個別ではグローバルＸ 超短期米国債 ＥＴＦ <133A> 、ＷＴＩ原油価格連動型上場投信 <1671> 、ＮＥＸＴ ＮＯＭＵＲＡ原油インデックス連動型上場投信 <1699> 、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> が新高値。Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 １－３年 <493A> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ ドバイ原油先物 ベア ＥＴＮ <2039> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ブルームバーグ・ドイツ国債 <2245> 、ラグジュアリー厳選１０ 欧州株（ネットリターン） <499A> 、ｉシェアーズ 米国債 ３－７年 ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <2856> など9銘柄が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> が9.96％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ エネルギー指数上場投資信託 <1685> が9.74％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ＷＴＩ 原油上場 <1690> が7.78％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ とうもろこし上場投資信託 <1696> が6.68％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ガソリン上場投資信託 <1691> が4.92％高と大幅な上昇。



一方、グローバルＸ メタルビジネス－日本株式 <2646> は6.39％安、ＮＥＸＴ ＮＹダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジＥＴＮ <2040> は6.27％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ パラジウム上場投資信託 <1675> は5.59％安、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ダブル・ブル ＥＴＮ <2036> は4.80％安、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ レバレッジ <2869> は4.56％安と大幅に下落している。



日経平均株価が1379円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金201億5400万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均253億7200万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が69億1800万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が63億8200万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が23億1400万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が18億400万円、ｉシェアーズ・コア 日経２２５ ＥＴＦ <1329> が17億6500万円の売買代金となっている。



株探ニュース

