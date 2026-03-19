トランプ大統領による「ＵＦＯファイル」公開の下準備か！？

ホワイトハウスが「Ａｌｉｅｎｓ．ｇｏｖ」というドメイン名を登録した。米紙ニューヨーク・ポストが１８日、報じた。

ドメイン名「Ａｌｉｅｎｓ．ｇｏｖ」が連邦政府の公式ウェブサイト登録に追加されたことで、トランプ氏が「人類は宇宙で孤独なのか」という問題について、米情報機関が実際に何を知っているのかを明らかにする準備を進めているのではないか、という臆測が一層強まっている。

このウェブサイト自体はまだ公開されていないが、登録記録によれば、政府は用途未定のままこのドメインを確保しているという。

このことは１８日、新規連邦ウェブサイトを追跡する自動システムによって発見されたもので、２月１９日にトランプ氏がＵＦＯや地球外生命体に関する政府文書の特定および公開を指示すると述べてから、約１か月後のタイミングだった。

トランプ氏は２月１９日、自身のＳＮＳトゥルース・ソーシャルで「非常に大きな関心が寄せられていることを受け、私は国防長官およびその他の関係省庁に対し、宇宙人や地球外生命体、ＵＡＰ、ＵＦＯ、およびこれらに関連する重要な事項に関する政府ファイルの特定と公開プロセスを開始するよう指示する」と発表した。

この発表を受けて、国防総省やホワイトハウスを含む連邦機関は対応に追われたが、いつ、どのようなＵＦＯファイルが公開されるのかについては明らかにされていない。

ピート・ヘグセス国防長官は数日後に「現在、担当者が作業を進めている。どれくらい時間がかかるかについて過大に期待させたくはない」と声明を出し、命令に従いつつも過度な期待を煽らないよう慎重な姿勢を示した。