三井不動産レジデンシャル、鍵不要の「オール顔認証」賃貸を横浜に竣工
三井不動産レジデンシャルはDXYZと協業し、賃貸レジデンス「パークアクシス横浜伊勢佐木町通り」を3月13日に竣工した。
「パークアクシス横浜伊勢佐木町通り」 外観
同物件は、関内駅など3路線が利用可能な利便性の高い立地に位置する。歴史ある商店街や公園、3月19日開業の「BASEGATE横浜関内」にもほど近い、活気と潤いが調和した環境にある。
同物件には、顔認証プラットフォーム「FreeiD」の導入により、エントランスから各住戸の玄関まで鍵を一切必要としない「オール顔認証」を実現した。両手が塞がっていても手ぶらで入館から入室まで完結でき、最先端技術による強固なセキュリティと利便性を両立している。
エントランス顔認証
共用部にはラウンジ、ワーキングルーム、シアタールームを完備。ワーキングルームとシアタールームには、DXYZが提供する施設予約サービス「FreeiD Reserve」を導入した。顔認証による予約システムを導入し、スマホ一つで予約から入室までをスムーズに行うことができる。
シアタールーム
ラウンジにはカネカ製の次世代有機EL照明を採用し、まぶしさを抑えた柔らかな光で上質な空間を演出した。
「パークアクシス横浜伊勢佐木町通り」 外観
同物件は、関内駅など3路線が利用可能な利便性の高い立地に位置する。歴史ある商店街や公園、3月19日開業の「BASEGATE横浜関内」にもほど近い、活気と潤いが調和した環境にある。
同物件には、顔認証プラットフォーム「FreeiD」の導入により、エントランスから各住戸の玄関まで鍵を一切必要としない「オール顔認証」を実現した。両手が塞がっていても手ぶらで入館から入室まで完結でき、最先端技術による強固なセキュリティと利便性を両立している。
共用部にはラウンジ、ワーキングルーム、シアタールームを完備。ワーキングルームとシアタールームには、DXYZが提供する施設予約サービス「FreeiD Reserve」を導入した。顔認証による予約システムを導入し、スマホ一つで予約から入室までをスムーズに行うことができる。
シアタールーム
ラウンジにはカネカ製の次世代有機EL照明を採用し、まぶしさを抑えた柔らかな光で上質な空間を演出した。