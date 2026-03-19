◆園田競馬３日目（３月１９日）

《小牧 太》

２勝を挙げて５５勝。キクノルメイユール（１０Ｒ）に気合。「少し間隔が空いたのがどうかだけ」（◎）。ヴィクトリーナイト（７Ｒ）とヤマトフェイス（９Ｒ）の旧中塚厩舎の２頭については「調子はいいので」（◎）。ワンダーブリング（１１Ｒ）は「一気にメンバーは強くなるのがどうか」（○）。キーチグリフォン（１２Ｒ）も「叩き２走目で上積みがある」（○）。

《下原 理》

３１勝。オキョンピー（７Ｒ）で勝利を意識。「勝ち上がりでも」（◎）。ミュトスオード（６Ｒ）も「降級したので」（◎）。アンデルマット（８Ｒ）は「展開待ち」（○）。マスターライセンス（１２Ｒ）も「１番枠をどう乗るか」（○）。ソードマスターマリ（４Ｒ）は「きっかけがほしい」（△）。

《杉浦 健太》

２１勝。グランレイハート（１０Ｒ）に力が入る。「１２３０メートル戦までなら戦える」（◎）。ピエナフェーヴル（１２Ｒ）も「斤量が５７キロに戻ったので巻き返したい」（◎）。ハギノヴェルドン（８Ｒ）は「手堅いが、パッとしなくて…」（○）。パリパリ（３Ｒ）も「後ろからなので展開次第で」（○）。チョゴリザ（４Ｒ）は「勝った３走前のようにうまくいけば」（○）。ヴィータレヴィス（９Ｒ）も「もまれず自分のペースで運べれば」（○）。

《小谷 哲平》

１勝を追加し１９勝。ミルクアルファノ（４Ｒ）に手応え。「自信をもって乗りたい」（◎）。リリーオブザハート（１２Ｒ）も「前走と同じぐらいゲートを出てくれたら」（◎）。アウトサイドベット（６Ｒ）は「内でじっとして最後を伸ばしたい」（○）。ローザーブルー（３Ｒ）も「前走は逃げたが、今回はゲートを出てから決めたい」（○）。ハイライフ（８Ｒ）は「１４００メートルは長いかも…」（△）。

《笹田 知宏》

１４勝。転入初戦のイスキオス（８Ｒ）は「長期休養明けなので一度叩く必要があるかも」（○）。ワンダーキュイラス（３Ｒ）「位置を取りに行った前走が…。勝つためにはいろいろと注文がつく」（○）。ブリリアドロ（１２Ｒ）は「１４００メートル戦だと、しまいが甘くなる。どこまで粘れるか」（○）。

《土方 颯太》

１勝追加で１１勝。お薦めはアンフィニレイス（５Ｒ）で「調子のよさを生かしたい」（◎）。エイシンリーディン（４Ｒ）も「初のワンターン戦がよかったので引き続き」（◎）。チェリータイム（９Ｒ）は「スムーズに行けたら」（○）。プライムテーラー（２Ｒ）も「この相手ならきっかけをつかんでもいい」（○）。

《川原 正一》

１０勝。メイショウマゴイチ（６Ｒ）で勝利を意識。「叩き２走目でチャンス十分」（◎）。

《新庄 海誠》

７勝。ニシノダンテ（１Ｒ）で一発を狙う。「道中ためて、しまいを生かすレースが合っていると思う」（◎）。コントリビュート（２Ｒ）は「ハナに行きたい」（○）。

【注】◎はＶ候補、○は上位入着、△は慎重な騎手コメントの感触