三山ひろしが、DJ KOO（TRF）との初コラボ曲「KENDAMA DO DANCE!」のMVを公開した。

最新シングル「花とサムライ」（侍盤）に収録されているこの曲は、紅白のステージでの共演をきっかけに誕生したけん玉賛歌。けん玉をモチーフに、三山ひろしの歌声とDJ KOOのアプローチが響きあう、ポジティブな音頭調の楽曲だという。

https://youtu.be/z0LJ7-dxXPs

映像は、ディスコ調な背景をバックにド派手な衣装で決めた二人のパフォーマンスに加え、この曲の為に作られたお互いのアーティストロゴが入ったオリジナルけん玉で、2人がけん玉を実演する場面は見どころのひとつだという。中でも、もしかめ・うぐいす・大皿・ふりけん・三山スペシャルなどの大技を決める三山に注目していただきたい。

◾️ライブ・イベント情報 ◆三山ひろしリサイタル2026

＜会場＞ LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂） ◆三山ひろしコンサート2026〜心に響く 温もりの唄〜

＜会場＞ 熊本 荒尾総合文化センター ありあけホール ◆三山ひろしコンサート2026〜心に響く 温もりの唄〜

＜会場＞ 佐賀 鳥栖市民文化会館 大ホール ◆三山ひろしコンサート2026〜心に響く 温もりの唄〜

＜会場＞ 神奈川 関内ホール ◆三山ひろしコンサート2026〜心に響く 温もりの唄〜

＜会場＞ 岩手 奥州市文化会館 Zホール ◆三山ひろしコンサート2026〜心に響く 温もりの唄〜

＜会場＞ 埼玉 ウェスタ川越