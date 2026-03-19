三山ひろしが、DJ KOO（TRF）との初コラボ曲「KENDAMA DO DANCE!」のMVを公開した。

最新シングル「花とサムライ」（侍盤）に収録されているこの曲は、紅白のステージでの共演をきっかけに誕生したけん玉賛歌。けん玉をモチーフに、三山ひろしの歌声とDJ KOOのアプローチが響きあう、ポジティブな音頭調の楽曲だという。

https://youtu.be/z0LJ7-dxXPs

映像は、ディスコ調な背景をバックにド派手な衣装で決めた二人のパフォーマンスに加え、この曲の為に作られたお互いのアーティストロゴが入ったオリジナルけん玉で、2人がけん玉を実演する場面は見どころのひとつだという。中でも、もしかめ・うぐいす・大皿・ふりけん・三山スペシャルなどの大技を決める三山に注目していただきたい。

◾️「KENDAMA DO DANCE！」

配信リンク：https://djkoo.lnk.to/kendama-do-dance

◾️ライブ・イベント情報

◆三山ひろしリサイタル2026
＜会場＞　LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）

◆三山ひろしコンサート2026〜心に響く 温もりの唄〜
＜会場＞　熊本　荒尾総合文化センター ありあけホール

◆三山ひろしコンサート2026〜心に響く 温もりの唄〜
＜会場＞　佐賀　鳥栖市民文化会館　大ホール

◆三山ひろしコンサート2026〜心に響く 温もりの唄〜
＜会場＞　神奈川　関内ホール

◆三山ひろしコンサート2026〜心に響く 温もりの唄〜
＜会場＞　岩手　奥州市文化会館　Zホール

◆三山ひろしコンサート2026〜心に響く 温もりの唄〜
＜会場＞　埼玉　ウェスタ川越

関連リンク

◆三山ひろし オフィシャルサイト

◆DJ KOO 45th特設ページ
◆DJ KOO オフィシャルサイト