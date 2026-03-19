大手飲料メーカーによる自販機事業の撤退・再編が進んでいる。

コカ・コーラ自販機事業に立ちはだかる前途多難…巨額減損処理で赤字転落

コーヒー飲料を主力とするダイドーグループホールディングスは、展開する自販機約27万台のうち、約2万台を2026年度に削減すると公表した。不採算先を削減した上で、引き揚げた中古機を活用し、新品機への投資費用を削減するという。自販機は国内飲料事業における売り上げの9割を占める主要チャネル（販売経路）だが、経費削減を優先した形だ。

ダイドーの国内飲料事業売上高は、アサヒ飲料傘下の自販機販売会社3社を取得したことで、23年度に大幅増の1536億円となった。

だが、節約志向の高まりで減収が続き、25年度は1427億円に縮小。これに伴い、25年度のセグメント（部門）利益は22.8億円の赤字（前年は9.9億円の黒字）に転落した。

「コンビニエンスストアやスーパーがPB（プライベートブランド）のペットボトルを100円台前半で販売しており、150円以上の自販機は割高と認識されている。『自動』とはいうが、商品の補充はドライバーが1日に20台以上を回る力仕事であり、労働集約型の事業だ。人件費やガソリン代の高騰もあり、容易に値下げはできない」（飲料業界関係者）

キャッシュレス化に対応するための機械更新も負担だ。全国の自販機はピークの00年に約560万台存在したが、撤去が進み、現在では約390万台まで減少した。飲料総研によると、近年のシェアはコカ・コーラとサントリーの2社で約半分を占め、ダイドーはアサヒ、キリン、伊藤園などと同様に少数派だ。コカ・コーラはスマホ連動型のスタンプを貯めるシステムで先行する。

こうした中、サッポロホールディングスは自販機事業からの撤退を決めた。傘下のポッカサッポロが運営する自販機事業を10月1日付で、飲料メーカーのライフドリンクカンパニーが新設する子会社に承継する。対象事業は約4万台を運営し、25年度の売上高は96億円だった。

■ライフドリンクカンパニーとは？

なおライフドリンクはサッポロとは別に、スキマデパートから自販機運営の2社の株式を取得する予定だ。ライフドリンクは、どのような企業なのか。

「イオンなど大手小売りのPB商品の生産を受託している企業だ。自社製品では楽天市場などで販売する1本50円台の炭酸水『OZA SODA』が代表的だが、企業の知名度はまだ低い。自販機事業への参入は販売チャネルを増やす狙いがある」（前出の関係者）

自販機市場に新たな顔ぶれが現れそうだ。

小売業が主要チャネルの大手飲料メーカーにとって、高コストの自販機事業は足かせとなりつつある。縮小市場でもあり、今後も業界の枠を超えた業界再編が予想される。

（ライター・山口伸）