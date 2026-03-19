8兆1719億円。昨年までに政府の「ガソリン補助金」につぎ込まれてきた血税の累計額だ。2022年1月の開始以来、年平均2兆円も乱費されてきたうえ、今後は原油高と円安進行で青天井に膨らみかねない。

“令和のオイルショック”で日本の損失は年間20兆円超 イランがホルムズ海峡に機雷敷設で原油再高騰必至

政府は19日から、ガソリン価格の高騰対策として石油元売りへの補助金支給を再開する。全国平均で1リットル180円を突破した小売価格を170円程度に抑える狙いだ。

財源はひとまず「燃料油価格激変緩和基金」の残高2800億円を充てるが、心もとない。16日の参院予算委員会で、立憲民主党の徳永エリ議員が「みずほリサーチ＆テクノロジーズ」の服部直樹チーフ日本経済エコノミストによる補助金額の試算を紹介。「3月は19日以降で1395億円、4月以降は1カ月あたり2300億円から2500億円が必要で、（財源の）2800億円は『1カ月強』で底をつく計算となる」と指摘した。

片山財務相は「ご指摘の試算は、おおむねのメドとしては規模感を見る上であり得る」と答弁。1カ月強での枯渇を否定しなかった。一方で年度内予備費8600億円の使用を示唆し、審議中の来年度予算案について「1兆円の予備費はある」と、補助金積み増しの可能性をにじませた。

高市政権が想定している補助財源は、基金残高と今年度及び来年度予算の予備費をあわせた約1.1兆円だ。しかし、4月以降1カ月あたり約2.3億円が必要となると、8月半ばには使い切ってしまう。原油高と円安が進めば、財源ショートまでの期間は短くなる。

日銀は利上げを見送る公算

「原油価格が長期に高止まりする、あるいは上昇するリスクがある中で、ガソリン価格を一定に抑える補助政策では、支出に際限がなくなってしまう。原油減産による需給逼迫がいつまで続くか見通せないのに、場当たり的な補助でしのごうとすること自体、無謀です」（経済評論家・斎藤満氏）

先月末のイラン攻撃以降、円は対ドルで4円近く下落している。足元では1ドル=159円台前半に張り付き、節目の160円台突破もチラつく。

「きょうから2日間の日程で行われる金融政策決定会合で、日銀は利上げを見送る公算が高いですが、むしろ速やかに円安修正に動いて輸入コスト増を水際で食い止めるべきです。利上げ観測後退では、円安を加速させ、原油調達のコスト増を助長してしまいます」（斎藤満氏）

円安放置の尻ぬぐいに多額の血税を注がれては、たまったもんじゃない。

◇ ◇ ◇

「令和のオイルショック」に伴う日本経済の損失額は、年間20兆円を超えるとも言われている。関連記事【もっと読む】『“令和のオイルショック”で日本の損失は年間20兆円超 イランがホルムズ海峡に機雷敷設で原油再高騰必至』…では、円安加速による貿易赤字についても解説している。