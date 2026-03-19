「さすがにおかしい」「攻撃の質が違いすぎる」プレミア強豪を“８−３”粉砕！ スペイン名門の圧倒的強さにファン驚嘆！「エグすぎるやろ」【CL】
現地３月18日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のラウンド16第２レグで、スペインの名門バルセロナが、プレミアリーグの強豪ニューカッスルとホームで対戦した。
敵地で行なわれた第１レグは、後半アディショナルタイムの同点弾でなんとか１−１のドローに持ち込んでいたなか、第２レグでは、圧倒的な力の差をみせつける。
６分にラフィーニャの得点で先制したバルサは、15分に失点するも、18分にマルク・ベルナルのゴールで勝ち越しに成功。28分に再び被弾したものの、45＋７分に味方がエリア内で倒されて得たPKをラミネ・ヤマルが確実に決めて、３−２で前半を終える。
迎えた後半、51分にフェルミン・ロペス、56分と61分にロベルト・レバンドフスキが得点を挙げ、一気に３点を追加。さらに72分にはラフィーニャがダメ押しの７点目を記録し、このまま７−２で試合終了。２戦合計８−３で大勝した。
圧巻のゴールラッシュで、CLベスト８入りを果たしたバルサにSNS上では次のような声が上がった。
「エグすぎるやろ」
「さすがにおかしい」
「ボコボコ」
「やりすぎ」
「強すぎる」
「ラ・リーガ復権」
「攻撃の質が違いすぎる」
凄まじい破壊力だった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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敵地で行なわれた第１レグは、後半アディショナルタイムの同点弾でなんとか１−１のドローに持ち込んでいたなか、第２レグでは、圧倒的な力の差をみせつける。
６分にラフィーニャの得点で先制したバルサは、15分に失点するも、18分にマルク・ベルナルのゴールで勝ち越しに成功。28分に再び被弾したものの、45＋７分に味方がエリア内で倒されて得たPKをラミネ・ヤマルが確実に決めて、３−２で前半を終える。
圧巻のゴールラッシュで、CLベスト８入りを果たしたバルサにSNS上では次のような声が上がった。
「エグすぎるやろ」
「さすがにおかしい」
「ボコボコ」
「やりすぎ」
「強すぎる」
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凄まじい破壊力だった。
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