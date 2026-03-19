【千葉県】24時以降も営業しているスーパー銭湯3選！ 仕事終わりでも手ぶらで本格サウナや温泉を満喫
ハイレベルなサウナや温泉が楽しめるスーパー銭湯やスパなどの施設を、休日や仕事終わりの楽しみにしている人も少なくないはず。日々の疲れを癒すリラックスタイムは、何物にも代えがたい時間ですよね。しかし、仕事や予定が夜遅くまで長引いてしまい機会を失ってしまう……そんな悩みを抱えている人もいるのではないでしょうか。
そんな人に向けて、All About ニュース編集部が厳選した千葉県の日帰り温泉やスーパー銭湯の施設をまとめてご紹介。評価が高いかつ24時以降も営業している施設をピックアップしています。
※2026年3月時点で、Googleクチコミが500件以上、平均評価が3.5超えの銭湯を紹介しています
【各施設の営業時間と料金をチェックする】
▼営業時間
営業時間：6:00〜26:00
※最終受付は25:30まで
※浴場のご利用は25時45分までとなります。
※年中無休
▼宿泊可否
宿泊：不可（日帰り入浴施設のため。深夜2時までの営業となっており、宿泊用の設備は提供されていません）
▼アクセス
所在地：千葉県流山市おおたかの森西一丁目15番1
アクセス：つくばエクスプレス・東武アーバンパークライン「流山おおたかの森」駅西口より徒歩2分。車の場合は常磐自動車道「流山IC」より約13分です。
▼料金
※シャンプー・リンス・ボディーソープ備付。レンタルタオルセットは有料です。
平日：1,100円（朝割：950円）
土・日・祝（3時間コース）：1,280円（朝割：1,080円）
▼営業時間
営業時間：9:00〜25:00
※最終受付は24:00まで
※年中無休
▼宿泊可否
宿泊：不可（日帰り入浴施設のため、宿泊用の客室は備わっておりません。深夜25時に閉館となります）
アクセス
所在地：千葉県習志野市本大久保1丁目1-1
アクセス：京成線「京成大久保」駅より徒歩約15分。車の場合は、「京成大久保」駅から車で約3分、「京成津田沼」駅から車で約5分、「津田沼」駅から車で約7分。
▼料金
※浴室にはシャンプー・コンディショナー・ボディーソープ完備。貸しタオルセットは有料です。
平日：1,000円
土・日・祝：1,100円
▼営業時間
営業時間：9:00〜24:30（最終受付は24:00まで）
休館日：3月・6月・9月・12月の第2火曜日
▼宿泊可否
宿泊：不可（24時30分に閉館するため、宿泊施設としての利用はできません。）
▼アクセス
所在地：千葉県野田市山崎貝塚町5-2
アクセス：東武アーバンパークライン「梅郷駅」より徒歩約15分、または「運河駅」より徒歩約15分。車の場合は、常磐自動車道「流山IC」より約15分、「柏IC」より約15分。
▼料金
※レンタルタオルセット（バスタオル・フェイスタオル）300円、レンタル館内着300円。
平日：800円
土・日・祝：950円
(文:All About ニュース編集部)
そんな人に向けて、All About ニュース編集部が厳選した千葉県の日帰り温泉やスーパー銭湯の施設をまとめてご紹介。評価が高いかつ24時以降も営業している施設をピックアップしています。
【各施設の営業時間と料金をチェックする】
「スパメッツァおおたか 竜泉寺の湯」は極上のサウナ体験ができる施設「SAUNACHELIN 2022」において全国1位を受賞した、国内屈指の温浴施設です。名物の「ドラゴンサウナ」では、5基のストーブを一斉に稼働させる「ドラゴンロウリュ」を実施しています。天然温泉や炭酸泉など計15種の多彩なお風呂も完備。26時まで営業しているので、夜遅くからでも満喫することができます。
▼営業時間
営業時間：6:00〜26:00
※最終受付は25:30まで
※浴場のご利用は25時45分までとなります。
※年中無休
▼宿泊可否
宿泊：不可（日帰り入浴施設のため。深夜2時までの営業となっており、宿泊用の設備は提供されていません）
▼アクセス
所在地：千葉県流山市おおたかの森西一丁目15番1
アクセス：つくばエクスプレス・東武アーバンパークライン「流山おおたかの森」駅西口より徒歩2分。車の場合は常磐自動車道「流山IC」より約13分です。
▼料金
※シャンプー・リンス・ボディーソープ備付。レンタルタオルセットは有料です。
平日：1,100円（朝割：950円）
土・日・祝（3時間コース）：1,280円（朝割：1,080円）
「Spa Resort 菜々の湯」は7つの魅力が詰まったリゾート施設「Spa Resort 菜々の湯」は、日常を忘れさせるリゾート感あふれる温浴施設です。お風呂は、人気の「炭酸泉」や、ミクロの泡が肌の奥まで洗浄してくれる「シルキーバス」など、個性豊かな7種類が揃っています。「スタジアムロウリュ」や「塩サウナ」も完備していて、本格的なサウナ体験が可能。24時まで受付可能なスーパー銭湯です。
▼営業時間
営業時間：9:00〜25:00
※最終受付は24:00まで
※年中無休
▼宿泊可否
宿泊：不可（日帰り入浴施設のため、宿泊用の客室は備わっておりません。深夜25時に閉館となります）
アクセス
所在地：千葉県習志野市本大久保1丁目1-1
アクセス：京成線「京成大久保」駅より徒歩約15分。車の場合は、「京成大久保」駅から車で約3分、「京成津田沼」駅から車で約5分、「津田沼」駅から車で約7分。
▼料金
※浴室にはシャンプー・コンディショナー・ボディーソープ完備。貸しタオルセットは有料です。
平日：1,000円
土・日・祝：1,100円
「野天風呂 湯の郷」は開放感ある野天風呂とサウナが魅力24時まで受付可能な「野天風呂 湯の郷」は、開放的な「野天風呂」が自慢の施設です。人気の高濃度炭酸泉やあつ湯など、多彩な湯船がそろっています。なかでも、強力なオートロウリュを体感できる「ダブルパンカーズサウナ」と、キリッと冷えた「備長炭冷水風呂」は必見。
▼営業時間
営業時間：9:00〜24:30（最終受付は24:00まで）
休館日：3月・6月・9月・12月の第2火曜日
▼宿泊可否
宿泊：不可（24時30分に閉館するため、宿泊施設としての利用はできません。）
▼アクセス
所在地：千葉県野田市山崎貝塚町5-2
アクセス：東武アーバンパークライン「梅郷駅」より徒歩約15分、または「運河駅」より徒歩約15分。車の場合は、常磐自動車道「流山IC」より約15分、「柏IC」より約15分。
▼料金
※レンタルタオルセット（バスタオル・フェイスタオル）300円、レンタル館内着300円。
平日：800円
土・日・祝：950円
(文:All About ニュース編集部)