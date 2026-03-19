この冬の記録的な大雪を受け青森市は１７日、除排雪業者への支払いで、出動の有無にかかわらず一定額を支出してきた「シーズン契約」を、来冬から出動ごとに対価を支払う「単価契約」に見直すと明らかにした。

市議会の雪対策特別委員会で説明した。

業者への支払いで市は、一部地域で「シーズン契約」を採用してきた。業者側には、降雪状況に左右されずに機材の準備や人繰りを計画できる利点があった。一方、出動しなくても業者の受取額は変わらないため、「豪雪時に出動をためらわせる要因になっている」と批判があった。

また市は、市民から「かけてもつながらない」と不評だった大雪の相談窓口（コールセンター）についても、人員増などで体制を見直す考えを示した。

ピーク時で１日１０００件を超える電話があり、その多くを受け付けられなかったという。市側は「課題がみえたので、改善に向けた取り組みを進めたい」と説明した。

雪対策特委に出席した西秀記市長は「来冬も豪雪災害に見舞われる可能性があるという前提で、総合的かつ抜本的な見直しを進めたい」と述べた。