アメリカの国家情報長官室は18日、世界の脅威に関する年次報告書を発表し、中国は現在、2027年までに台湾侵攻を実行する計画はない、という見解を示しました。

アメリカの情報機関を統括する国家情報長官室は18日、年次報告書を発表しました。

その中では、「中国の指導部は現在、2027年までに台湾侵攻を実行する計画はない」と分析。「台湾統一に向けた特定のタイムラインも持っていない」と評価しています。

その上で、「中国当局者は、台湾への水陸両用侵攻は極めて困難で、特にアメリカが介入した場合は失敗のリスクが高いことを認識している」と指摘しています。

また、年次報告書では高市総理大臣が国会で台湾有事をめぐり日本が集団的自衛権を行使できる「存立危機事態」になりうると答弁したことについて、日本の制度上、「大きな重みを持つ」と指摘。「現職の日本の総理として重大な転換を示すものだ」との見解を示しました。

その上で、「中国はおそらく高市総理の発言が台湾の独立運動を後押しすることを懸念している」と分析しています。

なお、高市総理は「日本政府の従来の立場を変えるものではない」と説明しています。