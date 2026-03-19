ジャイアンツとのOP戦で4回1/3を1安打4K無失点

【MLB】ドジャース 5ー1 ジャイアンツ（日本時間19日・アリゾナ）

十分なインパクトだった。ドジャースの大谷翔平投手は18日（日本時間19日）、米アリゾナ州グレンデールで行われたジャイアンツとのオープン戦に先発登板。5回途中を1安打無失点に抑える好投を見せ、米メディアからは称賛の声が相次いでいる。

エンゼルス時代の2023年2月28日（同3月1日）以来、3年ぶりとなるオープン戦でのマウンド。この日は指名打者として打席には立たず、投手に専念。気温37度という灼熱の太陽が照り付ける中、4回1/3を投げて61球、1安打無失点、4奪三振、2四球という堂々たる投球を披露した。最速は99.9マイル（約160.8キロ）で、力強い直球と変化球を織り交ぜて打者を翻弄した。

今季の初実戦登板でみせた快投に、現地メディアも即座に反応した。MLB公式サイトでドジャース番を務めるソニア・チェン記者は、自身の公式X（旧ツイッター）で「ショウヘイ・オオタニが円滑なスプリングトレーニング初登板を飾った」と速報。直球の平均球速が97.6マイル（約157.1キロ）に達していたことも伝え、その出力の高さを紹介した。

また、米スポーツ専門誌「スポーツ・イラストレイテッド」のノア・カムラス氏もXを更新。「最速99.9マイルを記録し、空振りは7つ奪った」と投球内容を詳しく振り返り、「2026年の二刀流スターとして、なんて投手デビューだろうか」と褒め称えた。地元紙「オレンジカウンティ・レジスター」のドジャース番、ビル・プランケット記者も公式Xで言及。順調な仕上がりぶりを目の当たりにし、「彼は準備ができているようだ」と短い言葉に期待感を込めた。

投打二刀流で“完走”を目指す2026年シーズン。マウンド上で見せた頼もしい姿は、現地のファンやメディアに大きな安心感と希望を与えたようだ。（Full-Count編集部）