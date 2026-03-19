デート中、えっ！今？…女の子をドキッとさせる手のつなぎ方９パターン
お互い好意を抱いているのはわかっているのに、一歩踏み出すことができない距離感のデートでは、スキンシップのタイミングが難しいもの。まずは「手をつなぐ」ことから始めてみて、女の子のドキドキを増幅させてしまいましょう。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「デート中、えっ！今？…女の子をドキッとさせる手のつなぎ方」をご紹介します。
【１】「手つないでいい？」と恥ずかしそうに尋ねてからつなぐ
「モジモジした言い方が超カワイイと思いました」（20代女性）というように、めちゃくちゃ照れながらお願いするのも女心に響きそうです。きちんと許可を得てから手をつなぐことで、関係を真面目に進展させたがっていることが伝わるかもしれません。
【２】「手はつなぐものでしょ」と強引な理屈をかましてつなぐ
「かわいい屁理屈にドキッとした（笑）」（20代女性）というように、「手はつなぐもの」といった謎理論で納得させてしまう作戦です。このときだけは、オラオラ系男子になりきるとうまくキマるでしょう。
【３】偶然、手と手が触れ合ったとき、そのままつなぐ
「手が当たったと思ったらそのまま握られて驚いた」（10代女性）というように、何かの拍子で手が触れ合ったら、そのまま握ってしまうのもアリかもしれません。ちょっとしたことで体が触れ合うように近くを歩くなど、上手にきっかけを作りましょう。
【４】人混みのなか、はぐれないようにつなぐ
「花火見物で人がごった返しているときに、迷子にならないようにつなぎました」（10代女性）というように、混雑している場所でお互いを見失わないために手をつなぐのも自然な流れに映るでしょう。人波に飲まれそうな瞬間に、ぎゅっと握るとドラマチックかもしれません。
【５】何かを見つけて早足になりながら、リードするためにつなぐ
「『あそこ行こう！』と歩き出すときに手を引っ張られてビックリ」（10代女性）というように、早足になる瞬間にいきなりつなぐ方法もあります。歩調を合わせるためという目的があるので、照れずに握ることができそうです。
【６】「寒いね。冷たくない？」と手を温めるためにつなぐ
「コートのポケットの中でギュッと手をつないで…ドキドキですよね（笑）」（20代女性）というように、冷えた手を温めることを口実にしてしまうのもよさそうです。女の子が寒そうにしていたら、すかさず手を引き寄せて包み込んであげてはいかがでしょうか。
【７】車が近づいてきたとき、グイッと身体を寄せた拍子につなぐ
「守ってもらえている感じがして、グッときました」（10代女性）というように、相手の身に危険が迫ってきたときにさっと手を取るのもドラマ性があってよさそうです。後ろから車がきたとき、前から自転車が接近してきたときなど、タイミングを逃さないようにしましょう。
【８】女の子を歩道側に誘導しながらさりげなくつなぐ
「ほんとにスマートに手をとってもらって、大人の男って感じがしました」（20代女性）というように、女の子を安全な側に誘導しながら手に触れるのもいいかもしれません。身のこなしが自然だと、普段からレディーファーストに慣れているようにも見えて一石二鳥でしょう。
【９】二人で並んで歩きながら、何の前触れもなく急にギュッとつなぐ
「いきなりグイッて握られて心臓が止まるかと。うつむき加減で歩く彼にもキュン…としました」（10代女性）というように、あえて唐突に手をつなぐとよさそうです。相手が油断していそうなときに、エイッと勇気を出して握ってみましょう。
いろいろな手つなぎパターンが出てきましたが、やりやすいもの、そうでないものがあると思います。自分のキャラに合ったやり方で攻めてみてはいかがでしょうか。（外山武史）
【１】「手つないでいい？」と恥ずかしそうに尋ねてからつなぐ
「モジモジした言い方が超カワイイと思いました」（20代女性）というように、めちゃくちゃ照れながらお願いするのも女心に響きそうです。きちんと許可を得てから手をつなぐことで、関係を真面目に進展させたがっていることが伝わるかもしれません。
「かわいい屁理屈にドキッとした（笑）」（20代女性）というように、「手はつなぐもの」といった謎理論で納得させてしまう作戦です。このときだけは、オラオラ系男子になりきるとうまくキマるでしょう。
【３】偶然、手と手が触れ合ったとき、そのままつなぐ
「手が当たったと思ったらそのまま握られて驚いた」（10代女性）というように、何かの拍子で手が触れ合ったら、そのまま握ってしまうのもアリかもしれません。ちょっとしたことで体が触れ合うように近くを歩くなど、上手にきっかけを作りましょう。
【４】人混みのなか、はぐれないようにつなぐ
「花火見物で人がごった返しているときに、迷子にならないようにつなぎました」（10代女性）というように、混雑している場所でお互いを見失わないために手をつなぐのも自然な流れに映るでしょう。人波に飲まれそうな瞬間に、ぎゅっと握るとドラマチックかもしれません。
【５】何かを見つけて早足になりながら、リードするためにつなぐ
「『あそこ行こう！』と歩き出すときに手を引っ張られてビックリ」（10代女性）というように、早足になる瞬間にいきなりつなぐ方法もあります。歩調を合わせるためという目的があるので、照れずに握ることができそうです。
【６】「寒いね。冷たくない？」と手を温めるためにつなぐ
「コートのポケットの中でギュッと手をつないで…ドキドキですよね（笑）」（20代女性）というように、冷えた手を温めることを口実にしてしまうのもよさそうです。女の子が寒そうにしていたら、すかさず手を引き寄せて包み込んであげてはいかがでしょうか。
【７】車が近づいてきたとき、グイッと身体を寄せた拍子につなぐ
「守ってもらえている感じがして、グッときました」（10代女性）というように、相手の身に危険が迫ってきたときにさっと手を取るのもドラマ性があってよさそうです。後ろから車がきたとき、前から自転車が接近してきたときなど、タイミングを逃さないようにしましょう。
【８】女の子を歩道側に誘導しながらさりげなくつなぐ
「ほんとにスマートに手をとってもらって、大人の男って感じがしました」（20代女性）というように、女の子を安全な側に誘導しながら手に触れるのもいいかもしれません。身のこなしが自然だと、普段からレディーファーストに慣れているようにも見えて一石二鳥でしょう。
【９】二人で並んで歩きながら、何の前触れもなく急にギュッとつなぐ
「いきなりグイッて握られて心臓が止まるかと。うつむき加減で歩く彼にもキュン…としました」（10代女性）というように、あえて唐突に手をつなぐとよさそうです。相手が油断していそうなときに、エイッと勇気を出して握ってみましょう。
いろいろな手つなぎパターンが出てきましたが、やりやすいもの、そうでないものがあると思います。自分のキャラに合ったやり方で攻めてみてはいかがでしょうか。（外山武史）