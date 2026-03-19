西村優菜、涙の最終予選会を報告！ファンから激励のメッセージ

プロゴルファーの西村優菜が自身のInstagramを更新。米女子ゴルフツアーの来季出場権をかけた最終予選会を終えて、今の心境を語りました。

西村優菜がLPGA出場権を獲得！「過酷な1週間だった」

現地時間12月9日、米アラバマ州のマグノリアグローブGCで行われた最終予選会。結果、西村優菜プロは5アンダーの24位となり、25位タイまでに与えられる出場権を獲得しました。

西村プロは「たくさんの応援を本当にありがとうございました 過酷な１週間でしたが、沢山のサポートのおかげでなんとか乗り切ることができました」「限定的ではありますが、来年もＬＰＧＡでプレーできます！」とコメントして、来季も米ツアーで戦えることをファンに報告しました。

その後「今年を振り返ってみれば、大きな壁が何度も何度も目の前に現れて、倒すぞぉー！と意気込んでトライするものの、全然倒れてくれなくて、負けず嫌いな私ですが、さすがにもう無理かも…と。うまくいかないことが多くて、ゴルフを楽しめていなかったような気もします」と今シーズンを振り返った西村プロ。

そして「でも、ゴルフに向き合った時間は今までより多かったと思います」「ふと冷静になって振り返ると、１歩ずつ１歩ずつ。人生こんなもんだよなあーと思う時もあります。ちょっと大人になったかな？笑」と自身のゴルフ人生において、2025年は重要な1年であったと語りました。

⁡最後に「長くなってしまいましたが、まだまだ目標高く、必死に頑張りますので、引き続き応援していただけると嬉しいです」「１年間本当にありがとうございました」とファンにメッセージを残して、文章を締めました。

この投稿にファンからは「ひと回り大きくなった西村プロの活躍を期待してます」「優菜プロに越えられない壁なんて無いよ！」「来年もその笑顔でプレーして下さいね」と激励のメッセージが相次いで届いていました。

いかがでしたか？ ぜひ西村プロのツアーでの活躍をチェックしてみてくださいね！

【参考】

※yunapan_02／Instagram