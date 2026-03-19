将棋の「囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期王将戦七番勝負」第6局は3月19日、藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）が前日に封じた47手目が開封され、午前9時すぎに挑戦者・永瀬拓矢九段（33）の手番で再開された。

【中継】藤井王将VS永瀬九段 注目の第6局（生中継中）

藤井王将の2勝、永瀬九段の3勝で迎えたシリーズ第6戦。フルセットか、決着か、一手一手の進行に大きな注目が集まっている。本局は、将棋界の第三のホームとして2022年6月にオープンした名古屋市の「名古屋将棋対局場」を舞台に争われている。名古屋駅直結のミッドランドスクエア25階に位置し、開けた視界から「天空の対局場」とも呼ばれている。主に順位戦の対局が行われているため、タイトル戦の開催は初。名実共に“頂上決戦”となる本局で白星を飾るのはどちらか。

藤井王将の先手番で迎えた本局は、両者共に研究が深く行き届いている角換わりの出だしに。永瀬九段は後手番ながら早々に仕掛けてくと、藤井王将も相手の攻めを強く催促。どちらにとっても絶対に譲れぬ一戦とあり、早々に激戦へと展開することとなった。藤井王将も反撃を開始すると超高難度な中盤戦が繰り広げられ、永瀬九段が“手裏剣”の歩を放ったところで封じ手となった。

立会人の屋敷伸之九段（54）によって開封された藤井王将の封じ手は、手裏剣を角で取る一手。中継で解説を務める黒沢怜生六段（34）は、「形勢は互角ながら、後手に技が求められている。一手一手が非常に難しい」と印象を語っていた。激しさを増す今後の戦いから目が離せない。

持ち時間は各8時間。

（ABEMA／将棋チャンネルより