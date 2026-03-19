太る原因は心身の不調が原因！？太る原因を大公開！【ゆるやせ漢方ダイエット】

太る原因は心身の不調が原因！？太る原因を大公開！ 心と体の不調で食べてしまう 食欲がコントロールできずに食べ過ぎてしまう理由は何でしょう。実はそこには心身の不調が隠れていることがほとんどです。やせたいのに食べたいというのは、冷静に考えたらとてもおかしいことです。でも、ストレスを多く感じていたり、自律神経の乱れから交感神経が優位になって肩こりがひどかったりなどすると、無意識のうちにたくさん食べて「幸せ物質」といわれるセロトニンを増やそうとします。また、睡眠不足でもグレリンという食欲を上げるホルモンが増え、満腹を感じやすくするホルモンと言われるレプチンが低下し、太りやすくなります。やせられないのは自分の精神的な弱さのせいではなく、何かしらの心と体の不調からきているのだと気づくことが大切です。■太る原因は、こんな心身の不調が原因！肩こり・腰痛不 眠落ち込みストレス【出典】『ゆるやせ漢方ダイエット』著者：工藤孝文/ダイエット・漢方外来医師