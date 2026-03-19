「人がこう言ったから…」とネガティブに心が傾いてしまわないように、ネガティブ思考の払い方とは？【無限にお金を引き寄せる 妄想の法則】

「人がこう言ったから…」とネガティブに心が傾いてしまわないように、ネガティブ思考の払い方

「望むもの」より「望まないもの」を見てない？

「お金の不安を抱え続ける自分」より「十分なお金で豊かに暮らす自分」を見つめる

人は毎日、膨大な「その他大勢の意見」を耳にしています。そしてつい、「その他大勢の意見」をそのまま「自分の意見」にしてしまいがちです。

たとえば、テレビで「これから景気が悪くなります」と聞けば「おお、そうなんだ！」と、したくもない節約を始めたりしちゃうんです（節約自体がダメなわけではないですよ！ 楽しんでできるなら、もちろんアリです）。

いやいや違う違う！

「人がこう言ったから」「現実はこうだから」ではなくて、

「自分はどうなったらいいと思うか」

「自分はどうしたいか」をしっかり見つめ続けましょう。

おかげさまで私は、「不景気だ」「消費税が上がってますます苦しい」なんて声は採用せず、「これからお金がじゃんじゃん入ってくる！」と決めたところ、今までに体験したことがないような収入を得て、勝手にバブル期を経験しています。

とはいえ、人はどうしても「ネガティブなほう」に心が傾いてしまいます。

「十分にお金があり、豊かな生活を送っている自分」よりも、「収入が減ってしまったらどうしよう」「貯金が全然増えない」などと望まないことを考えてしまうほうが多くないですか？

そんなときは、ぜひ次のようなネガティブ思考の払い方を試してみてください。

「そんなバカバカしいこと、やってられない」と思うようなことを楽しくやるのが、本当に楽しいことを引き寄せる秘訣です！

ネガティブ思考の払い方

ネガティブ思考が顔を出してきたときは、そのまま流されないようにちょっと体を動かしてみます。

●「私は今からお茶を飲む～♪」とミュージカル風に歌ってみる

●家の中をスキップで移動してみる などなんでもOK

自分の潜在意識は、畑のようなものです。

「お金持ちになりたい！」という願いや、お金持ちになった自分の姿を「花」とします。一方で、お金に対する不安や心配、過去の失敗、どうでもいいこと（テレビやSNS、人の会話から入ってくる重要じゃない情報すべて！）は「雑草」です。

どうでもいいことで頭を埋め尽くしてしまうのは、一生懸命雑草にお水をあげているようなものです。

「望まないもの」に意識が向きそうになったら、「あ、間違えた」「現実なんて知らん！」と「望むもの」に意識を切り替えてみましょう。

【出典】『無限にお金を引き寄せる 妄想の法則』

著者：かずみん 日本文芸社刊

執筆者プロフィール

アメブロ公式ブロガー。スピリチュアルや自己啓発とは無縁の生活を送っていたが、2015年に奥平亜美衣さんの著書に出会い、「引き寄せの法則はたしかにある！」と覚醒。それまで無意識のうちに「妄想」という手段を使って、引き寄せをしていたことに気づく。その体験をブログ「妄想は世界を救う。～妄想万能説～」で公開したところ人気となり、にほんブログ村哲学思想ブログ「引き寄せの法則」ランキングの上位常連ブロガーとなる。著書に、『ありえない「妄想」でお金も恋も引き寄せる！』(秀和システム)、『「頑張らない」で引き寄せる! 願いが叶う、ちょっとあほになる方法』(ダイヤモンド社)、『マンガでわかる「引き寄せの法則」 かずみんスタイル』(ビジネス社)などがある