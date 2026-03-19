◇オープン戦 ドジャース5―1ジャイアンツ（2026年3月18日 米アリゾナ州）

ドジャースの金慧成（キム・ヘソン）内野手（27）が18日（日本時間19日）、ジャイアンツとのオープン戦に5回から中堅で途中出場。2打数1安打でチーム再合流後、4試合連続ヒットをマークした。

5回からパヘスに代わって中堅の守備に就くと、6回の第1打席で内野安打。8回の第2打席は遊ゴロだった。

キム・ヘソンは第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に韓国代表として出場。1次ラウンドC組のオーストラリア戦を左手の指の負傷で欠場したものの13日（同14日）の準々決勝、ドミニカ共和国戦で復帰した。大会は4試合に出場し12打数1安打3打点、打率・083、6三振。日本戦で伊藤大海から2ランを放ったものの安打はこの一発のみに終わった。

韓国はドミニカ共和国にコールド負けを喫し、準々決勝で敗退。その後、春季キャンプ地であるアリゾナ州に戻り、チームに再合流し、その後はオープン戦に4試合連続で出場した。今春オープン戦は23打数10安打、打率・435と好調をキープ。再合流後も10打数4安打とWBCとは打って変わって快音が続いている。

試合後、ロバーツ監督はキム・ヘソンについて「彼についての情報をできるだけ集めたいと思っている」と開幕を前に見極めたいとし「すでに（WBCで）試合出場を重ねているので、4日連続でも問題はない。彼自身プレーするのが好きだしね」とした。

また、「二塁、遊撃、中堅を守れて、盗塁もできる。非常に良い内容だ」と万能ぶりに目を細めた。

ドジャースはエドマンがオフに右足首を手術したため開幕に間に合わないことから正二塁手の座が空白になっている。球団はこの日、内外野守れる万能選手、エスピナルとメジャー契約。キム・ヘソンは開幕までまだまだアピールが求められそうだ。