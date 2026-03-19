将棋の藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）の第6局が19日午前9時、前日から行われている名古屋市の「名古屋将棋対局場」で再開された。

前日から降っていた雨は止み、雲のすき間から青空が見える。空により近く、地上100メートルに位置する対局場で熱戦が指し継がれる。午前8時43分に挑戦者の永瀬が入室。藤井は47分に姿を見せ、1日目の指し手を再現した。

藤井が1日目に封じた55手目を、立会人の屋敷伸之九段（54）が開封。封じ手は「▲8八同角」だった。

先手藤井、後手永瀬の対局。藤井の角換わりで始まり、午後からは2、4筋の歩を突き出して積極的に攻める手を見せた。永瀬が2度の連続長考の末に指した54手目△8八歩は、藤井の攻めを切り返す勝負手。1日目はこの手を見て指し掛けとなっていた。

対応次第では先手陣が乱れるが、すぐに大きなダメージを与えるような手はなさそう。屋敷は1日目終了時点で「永瀬さんはこの後、止まることなく攻めて行くでしょう。2日目からは激しい中盤戦となり、藤井さんがどう対応するかに注目です」と語っていた。