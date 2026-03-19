ももクロ高城れに、驚きの睡眠観「私の辞書に朝はない」
アイドルグループ・ももいろクローバーZの高城れに（32）が、18日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（後9：00）「ロングスリーパー&ショートスリーパー春の快眠SP」にゲストとして出演した。
【写真あり】寄り添う就寝ショットも…高城れに愛猫との日々
ショートスリーパーとして紹介された高城は、「私の辞書に朝という文字がない」と語り、スタジオを驚かせた。夜がずっと続いているような感覚だといい、大の酒好きだという高城。一緒に飲んでいる友人に対し、朝5時から6時頃まで「まだ眠くないよね？」と声をかけ続けてしまうと明かした。
その結果、飲み友達は徐々に減っていき、現在は1人だけになったという。これに対しMCのくりぃむしちゅー・上田晋也が「だよね！」とツッコミを入れ、スタジオの笑いを誘った。
【写真あり】寄り添う就寝ショットも…高城れに愛猫との日々
ショートスリーパーとして紹介された高城は、「私の辞書に朝という文字がない」と語り、スタジオを驚かせた。夜がずっと続いているような感覚だといい、大の酒好きだという高城。一緒に飲んでいる友人に対し、朝5時から6時頃まで「まだ眠くないよね？」と声をかけ続けてしまうと明かした。
その結果、飲み友達は徐々に減っていき、現在は1人だけになったという。これに対しMCのくりぃむしちゅー・上田晋也が「だよね！」とツッコミを入れ、スタジオの笑いを誘った。