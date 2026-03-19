三四郎・小宮、志村けんさんが“気に入った人”だけにする行動を明かす　『バカ殿』にも出ていた女性は「出会い頭に…」

かまいたち（山内健司、濱家隆一）が体を張ってさまざまな企画に“ガチ”で挑む番組『かまいガチ』。

3月18日（水）の同番組では、大御所芸人にまつわる“伝説”が語られる場面があった。

【映像】志村けんさんが“気に入った人”だけにする意外な行動 『バカ殿』にも出ていた女性タレントは「出会い頭に…」

今回は、前回に引き続き「ここからは聞いた話やねん」の後半戦が放送された。

芸人たちは楽屋で展開される噂話を公開。前半は真実を語り、「ここからは聞いた話やねん」をきっかけに嘘か本当かわからない話を披露していくという企画だ。

そのなかで、三四郎の小宮浩信から生前の志村けんさんとのエピソードが語られることに。

それは千鳥の大悟に呼ばれ、小宮が初めて志村さんと飲みに行かせてもらったときのこと。初対面で緊張するなか、ハライチの澤部佑も同席したその会は、麻布十番の寿司屋で行われたという。

寿司屋にもかかわらず、志村さんは「これが一番おいしいんだ」と“豚のしょうが焼き”を食べていたことも明かされ、一同は「すごいな」「何周目や…」と驚いた。

そんな志村さんには、「気に入った人がいたら二の腕をつねってくる」という独特なサインがあったそうだ。

「すごい人見知りで目も合わさないけれども、お酒が進んだらちょっとつねってくるから、それをされたらもう大したもんだ」と言われていた小宮だが、一向に志村さんとは目が合わない。すると、1時間後くらいに腕をつねられていた澤部を目撃して「やっぱ澤部くんすごいな…」と感心していたのだとか。

だがその後、今度は小宮がトイレで志村さんとすれ違った際に、腕をつねるのではなく胸を「トントントン」と3回叩かれたという。この不思議な行動に「これは何？」「『帰れ』ってことかな？」と、聞かされていない合図に一同は爆笑した。

さらに、“ここからは聞いた話”として、志村さんは気に入った女性にも同じく腕をつねるという話に。

小宮から「出会い頭につねられたのが元セクシー女優のみひろさん」と語られると、山内は「バカ殿にも出てた」と納得。しかし、小宮が「“会いきる前”に自分から迎えに行ったのが優香さん」と続けると、一同からは「『会いきる』ってなんやねん！」と謎のワードに対してのツッコミが飛び交っていた。