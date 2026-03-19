「脳卒中」が疑われたら？迅速な診断に欠かせない画像検査と血管評価の重要性

脳卒中が疑われる場合、迅速かつ正確な検査が診断と治療の鍵となります。特にCT検査やMRI検査といった画像検査は、脳出血や脳梗塞の有無を判断するうえで重要な役割を果たします。また、血管の状態を詳しく調べる検査も行われることがあります。これらの検査によって病型や重症度を把握し、適切な治療方針が決定されます。ここでは脳卒中の診断に用いられる主な検査方法を紹介します。

監修医師：

田頭 秀悟（たがしゅうオンラインクリニック）

鳥取大学医学部卒業。「たがしゅうオンラインクリニック」院長 。脳神経内科（認知症、パーキンソン病、ALSなどの神経難病）領域を専門としている。また、問診によって東洋医学的な病態を推察し、患者の状態に合わせた漢方薬をオンライン診療で選択する治療法も得意としている。日本神経学会神経内科専門医、日本東洋医学会専門医。

脳卒中の検査方法

脳卒中が疑われる場合、速やかに適切な検査を行うことで、正確な診断と治療方針の決定が可能になります。

画像検査による診断

脳卒中の診断で最も重要な検査がCT検査とMRI検査です。CT検査は短時間で実施でき、特に脳出血の診断に優れています。出血があれば画像上すぐに白く映し出されるため、救急の現場で第一選択とされることが多い検査です。一方、急性期の脳梗塞はCTでは写りにくいことがあります。

MRI検査はより詳細な情報が得られ、発症間もない脳梗塞でも描出できる拡散強調画像(DWI)という撮影法があります。脳の血管の状態を立体的に観察できるMRAや、脳血流の状態を評価できるMRI灌流画像など、さまざまな撮影法を組み合わせることで、より正確な診断が可能になります。ただし、MRI検査はCTに比べて時間がかかり、ペースメーカーなど体内に金属がある方は受けられない場合があります。

血管の評価検査

脳の血管の状態を詳しく調べるために、血管造影検査が行われることがあります。カテーテルと呼ばれる細い管を足の付け根や手首の血管から挿入し、造影剤を注入しながらX線撮影を行う検査です。血管の狭窄や閉塞、動脈瘤の有無などを正確に把握でき、場合によってはそのまま治療(血管内治療)に移行することもできます。

頸動脈エコー検査は、首の血管である頸動脈の状態を超音波で観察する検査です。動脈硬化の程度やプラークの有無を確認でき、身体への負担が少ない検査として広く行われています。また、経頭蓋ドプラー超音波検査では、頭蓋骨を通して脳内の血流速度を測定し、血管の狭窄を推測することができます。

まとめ

脳卒中は発症すると生命に関わり、重大な後遺症を残す可能性がある疾患ですが、前兆を見逃さずに早期発見・早期治療を行うことで、予後を大きく改善できます。また、生活習慣の見直しや基礎疾患の適切な管理により、発症リスクを減らすことも可能です。少しでも気になる症状があれば躊躇せずに医療機関を受診し、定期的な健康診断で自分の身体の状態を把握しておきましょう。専門医による適切な診断と治療、そしてリハビリテーションを通じて、多くの方が日常生活への復帰を果たしています。この記事が、脳卒中への理解を深め、ご自身やご家族の健康を守る一助となれば幸いです。

参考文献

日本脳卒中学会「脳卒中治療ガイドライン2021〔2023年・2025年一部改訂〕」

国立循環器病研究センター「脳卒中について」

厚生労働省「脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る診療提供体制の在り方について」

日本脳神経外科学会「脳卒中とは」

日本循環器学会「循環器病ガイドラインシリーズ」