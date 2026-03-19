MLBのファッション専門アカウントが公開

米大リーグ、ドジャースの人気者が大胆イメージチェンジだ。MLBのファッション専門アカウントのインスタグラム「MLB.FITS」が日本時間19日、髪を青く染めた“キケ”ことエンリケ・ヘルナンデス内野手の写真を公開。ファンの間に反響が広がった。

サングラスをかけ、ポーズを決めたキケが、カメラに視線を送っている。髪はチームカラーを彷彿させる青色だ。

MLBのファッション専門アカウントのインスタグラム「MLB.FITS」が、「キケ・ヘルナンデスが2026年シーズンに向けて新ヘアスタイル披露 ※妻のマリアナ・ビセンテさんのインスタ投稿を引用」として写真を投稿すると、ファンから様々な声が上がった。

「なんてこった」

「けっこうイケてる」

「かなりカッコいいじゃん」

「銀色がかった、曇り空のような淡いブルーね！ 最高だわ」

キケは昨季左肘を負傷し、昨年11月に手術を受けたことを報告。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）には出場できなかったが、ド派手な金髪で母国のプエルトリコ代表に同行していた。



（THE ANSWER編集部）