「なんてこった」ド軍で大胆イメチェンに衝撃 チームカラー彷彿で人気者が好評「イケてる」
MLBのファッション専門アカウントが公開
米大リーグ、ドジャースの人気者が大胆イメージチェンジだ。MLBのファッション専門アカウントのインスタグラム「MLB.FITS」が日本時間19日、髪を青く染めた“キケ”ことエンリケ・ヘルナンデス内野手の写真を公開。ファンの間に反響が広がった。
サングラスをかけ、ポーズを決めたキケが、カメラに視線を送っている。髪はチームカラーを彷彿させる青色だ。
MLBのファッション専門アカウントのインスタグラム「MLB.FITS」が、「キケ・ヘルナンデスが2026年シーズンに向けて新ヘアスタイル披露 ※妻のマリアナ・ビセンテさんのインスタ投稿を引用」として写真を投稿すると、ファンから様々な声が上がった。
「なんてこった」
「けっこうイケてる」
「かなりカッコいいじゃん」
「銀色がかった、曇り空のような淡いブルーね！ 最高だわ」
キケは昨季左肘を負傷し、昨年11月に手術を受けたことを報告。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）には出場できなかったが、ド派手な金髪で母国のプエルトリコ代表に同行していた。
（THE ANSWER編集部）