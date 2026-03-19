第98回アカデミー賞歌曲賞（主題歌賞）を受賞した『KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ』の主題歌『Golden』の制作チームが、授賞式で打ち切られたスピーチの続きを語った。



【写真】助演女優賞逃した舞台裏で激怒

EJAEをはじめ、マーク・ソネンブリック、テディ・パークらによるチームは、ユ・ハン・リーがマイクを持つ直前に演奏が始まり、壇上での発言を遮られた。



バックステージでリーは改めて「家族全員、アイドルのメンバー、そしてテディ・パークに感謝します。信じられないほどの名誉です」とコメントした。



また、ソネンブリックは受賞者室でこう思いを語った。「家族、そして夫のアイザックに感謝します。またこの映画に携わったすべての人々、アニメーターたちに。この映画のテーマの一部は、憎むよう教えられてきた相手を信頼し、愛するようになることです。歌詞は『私が上へ向かっていく』ではなく、『私たちが上へ向かっていく』です。それが今日ここにいる理由のひとつ。この映画を愛しサウンドトラックを育ててくれたファンにも感謝します」



（BANG Media International／よろず～ニュース）