大相撲の大関安青錦（21＝安治川）が角界入り前、相撲部の練習生としてけいこをした関西大の校友約100人が18日、エディオンアリーナ大阪で行われた大相撲春場所を観戦。同大とゆかりの深い安青錦に声援を送った。



【写真】“恩人”と肩を組む安青錦

取組後、関西大の芝井敬司理事長（70）、校友会の田中義信会長（74）、安青錦がウクライナから戦火を逃れ避難した際に神戸市の自宅に受け入れた同大職員で相撲部コーチの山中新大さん（26）、ウクライナ留学生のボルチェンコ・マリア・ソフィアさん（23）が記者団の取材に応じた。



関西大大学院文学研究科に通うボルチェンコさんは、大相撲初観戦。安青錦はこの日、前頭の琴勝峰（26＝佐渡ケ嶽）にはたき込みで敗れ6敗目を喫したが「ウクライナでも、安青錦関のことは話題になっている。会場の雰囲気を味わって、（安青錦を）応援する方がこんなに多いなんて…」と、会場の熱気に驚いた様子。「歴史的にも、見たことがない存在。ウクライナ人としても誇っているし、素晴らしい存在だと思っている」と目を輝かせた。



ボルチェンコさんは、春場所前に大阪市内で行われた後援会のパーティーで、安青錦と緊張の対面を果たした。「ウクライナ人は、みんな応援している。ウクライナ人としての誇りは、伝えることができた」と振り返った。



綱取りが消滅した安青錦の“恩人”となった山中さんは「場所中は、いつも連絡は取らない。きょうは負けてしまったんですけど、良い時もあれば悪い時もある。彼にとっては、横綱に昇進することはできなかったけれど、彼の相撲人生はまだまだ、始まったばかり。何も心配していない。相撲のことに関しては、僕らから伝えることはないので。本当に良い時も悪い時も、応援するだけ」と静かに見守っていた。



（よろず～ニュース・杉田 康人）