チョコプラ出演＆キャンペーンも！ オキシクリーン 新CM「漬けるで解決」篇

記事ポイント チョコプラ出演の新CMが2026年3月16日から全国放映“オキシ漬け”と”オキシ足し”で洗濯悩みを解決「オキシクリーンの日」記念キャンペーンも同時展開 チョコプラ出演の新CMが2026年3月16日から全国放映“オキシ漬け”と”オキシ足し”で洗濯悩みを解決「オキシクリーンの日」記念キャンペーンも同時展開

グラフィコの酸素系漂白剤「オキシクリーン」の新CMが、2026年3月16日より全国で放映されます。

チョコレートプラネットが出演し、粉末タイプの”オキシ漬け”と液体タイプの”オキシ足し”で洗濯の悩みを解決する様子が描かれています。

あわせて、3月14日の「オキシクリーンの日」を記念したSNSキャンペーンや限定商品の販売も実施されます。

オキシクリーン 新CM「漬けるで解決」篇

CM名：「漬けるで解決 オキシクリーン」篇／「かんたんキレイ オキシクリーンパワーリキッド」篇出演：チョコレートプラネット（長田庄平・松尾駿）放映開始：2026年3月16日（月）放映・配信媒体：全国のTV、TVer、YouTube、X

1997年にアメリカで誕生したオキシクリーンは、酸素の泡で衣類のシミや汚れを落とす酸素系漂白剤です。

日本では1999年に上陸し、衣類だけでなくキッチンやお風呂など家中に使える点が人気を集めています。

今回の新CMは2本立てで、粉末タイプの「漬けるで解決 オキシクリーン」篇と液体タイプの「かんたんキレイ オキシクリーンパワーリキッド」篇が順次放映されます。

「漬けるで解決 オキシクリーン」篇

粉末タイプのCMでは、エリそで汚れ・食べこぼし・泥汚れといった頑固な汚れを”オキシ漬け”で解決する様子が描かれています。

衣類を漬けおきするだけで汚れが落ちる手軽さが伝わる内容です。

「かんたんキレイ オキシクリーンパワーリキッド」篇

液体タイプのCMでは、梅雨や部屋干しの季節に気になる「生乾き臭」への対策を紹介しています。

洗濯時に液体タイプを追加する”オキシ足し”で、ニオイを手軽に防ぐ方法が提案されています。

チョコレートプラネット

長田庄平：1980年生まれ、京都府出身松尾駿：1982年生まれ、神奈川県出身2006年1月にコンビ結成、2015年「NHK新人お笑い大賞」受賞

お笑いコンビ・チョコレートプラネットは、TT兄弟をはじめとするキャラクターや歌ネタで知られ、YouTubeチャンネルの登録者数は200万人を突破しています。

メイキングインタビューでは、長田さんが「息子の空手の道着をオキシ漬けしたい」、松尾さんが「レゲエの衣装の網シャツをオキシ漬けして爽やかに着たい」とコメントしています。

CMの見どころについて長田さんは「”パッと白くするぞ！”っていう笑顔に注目してほしい」と語っています。

「#オキシ漬けチャレンジSNS投稿キャンペーン」

応募期間：2026年3月14日（土）〜3月31日（火）23:59参加方法：オキシクリーン公式Xをフォロー＆オキシ漬けの写真を投稿賞品：オキシクリーン ミニチュアチャーム（オキシクリーン 500g付）＋Amazonギフトカード1,000円分を抽選で5名にプレゼント

3月14日の「オキシクリーンの日」「オキシ漬けの日」を記念したSNSキャンペーンが開催されます。

ホワイトデーの「白」と漂白の「白」を掛け合わせ、一般社団法人日本記念日協会に正式登録された記念日です。

数量限定 ミニチュアチャームセット

セット内容：オキシクリーン ミニチュアチャーム（ランダム）＋オキシクリーン ホワイトリバイブ 1360g＋漬けおきバッグ販売期間：2026年3月13日（金）〜3月31日（火）※予定数がなくなり次第終了販売先：Amazon、楽天市場、Qoo10

公式オンラインストアでは数量限定の特別セットが販売されています。

オキシクリーン公式インスタグラムでは、3月13日20時からライブ配信も実施され、視聴者限定クーポンの配布も予定されています。

「オキシクリーン×洋服の青山」コラボキャンペーン

紳士服専門店「洋服の青山」とのコラボキャンペーン「新生活を応援！キャンペーン」が、2026年3月7日より店舗およびSNSで実施されています。

オキシクリーン（粉末タイプ）

オキシクリーン 500g：748円（税込）オキシクリーン 1000g：1,298円（税込）オキシクリーン 1500g：1,650円（税込）オキシクリーン 2000g：2,178円（税込）

酸素の力で漂白・消臭・除菌ができる粉末タイプの漂白剤です。

色柄物にも使え、ツンとしたニオイがなく、衣類からキッチン・お風呂・玄関まで家中で使えます。

オキシクリーン パワーリキッド（液体タイプ）

オキシクリーン パワーリキッド 660mL：702円（税込）オキシクリーン パワーリキッド 520mLつめかえ用：548円（税込）オキシクリーン パワーリキッド 940mLつめかえ用：924円（税込）

液体タイプは溶かす手間がなく、毎日の洗濯にそのまま使えます。

おしゃれ着や色柄物にも対応し、ニオイと汚れを残さない6つのパワーで洗い上げます。

新生活シーズンの衣替えや洗濯の見直しにぴったりの内容です。

粉末タイプの”オキシ漬け”で頑固な汚れを落とし、液体タイプの”オキシ足し”で毎日の洗濯をサポートできます。

キャンペーンや限定商品の販売も3月末まで実施されているので、気になる方は早めにチェックしてみてください。

オキシクリーン 新CM「漬けるで解決」篇の紹介でした。

よくある質問

Q. オキシクリーン新CMの放映開始はいつですか？

A. 2026年3月16日（月）より、全国のTV・TVer・YouTube・Xで順次放映・配信されます。

Q. オキシクリーンの粉末タイプの価格はいくらですか？

A. 500gが748円（税込）、1000gが1,298円（税込）、1500gが1,650円（税込）、2000gが2,178円（税込）です。

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