IU、「私と婚姻しましょう」愛らしい魅力爆発 “王子”ビョン・ウソクを虜に 韓国ドラマ『21世紀の大君夫人』予告第2弾＆ポスタービジュアル解禁
韓国の俳優IU（『おつかれさま』）と、ビョン・ウソク（『ソンジェ背負って走れ』）がW主演する韓国ドラマシリーズ『21世紀の大君夫人』が4月10日より、ディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」のコンテンツブランド「スター」にて独占配信される（全12話／毎週金・土曜 1話ずつ配信）。今回、予告第2弾と新たなポスタービジュアルが解禁された。
【動画】IU、強気で天真爛漫な愛らしい魅力爆発 『21世紀の大君夫人』予告
本作は、もしも21世紀の韓国に王室が存続していたら、という架空の現代を舞台に、韓国最大の財閥家の次女ソン・ヒジュ（IU）と名ばかりの称号だけしか持たない孤独な王子イ・アン大君（ビョン・ウソク）が出会うことで、運命や身分の壁を超え、人生を切り開いていく新時代の王道ロマンティック・コメディー。主演の財閥令嬢と王子を演じるのは、アジアを代表するトップスター IU と、いま最も勢いに乗る俳優 ビョン・ウソク。豪華W主演により、まさに“歴代最強級”のカップルが誕生した。
今回、IU演じる、強気で天真爛漫な愛らしいヒジュの魅力が詰まったティザー予告第2弾が解禁。財閥の家庭に生まれるも、自らのバックグラウンドのせいで学生時代には周囲から「平民だ」と蔑まれる日々を送っていたヒジュ。“取り扱い注意”のレッテルを貼られる中でも、当の本人は周囲の批判に屈することもなく、「黙ってな」と一蹴するほど勝気な性格で生きてきた。自身の身分をあげるために虎視眈々と本物の血筋を狙うヒジュは決められた結婚相手を紹介されるも言うことを聞くはずもなく、ある時イ・アン大君との結婚という無謀な計画を思いつき、“ターゲット”＝イ・アン大君をロックオン。
ヒジュの圧倒的な美貌とあざとい上目遣いに大君もまんざらではなさそうな様子で、「私と婚姻しましょう」と言い放つヒジュも自信たっぷりに勝利の笑みを浮かべる。
フラッシュを浴びながら大君と並んで歩き、ヒジュが望んでいた“身分”はあっさり手に入ったように思えるが、奇策あり？なこの完璧な結婚計画の結末ははたして…。
あわせて、新たなポスタービジュアルが公開。宮殿の広間を背景に、華やかな世界観とともに登場人物たちが織り成すドラマに期待が高まるビジュアルとなっている。新たなキャラクターとして、ノ・サンヒョン演じる総理ミン・ジョンウやコン・スンヨン演じる大妃ユン・イランも加わり、ヒジュとイ・アン大君を取り巻く人間関係の複雑さがより一層際立つ。
演出は、『キム秘書はいったい、なぜ？』や『還魂』を手がけたヒットメーカーのパク・ジュンファが担当。原作は数千の応募作の中からグランプリを受賞した新人作家による完全オリジナルストーリー。
格式高い王室伝統と現代の価値観が交差する世界を丁寧に描いている。製作は『ナインパズル』『無人島のディーバ』『京城クリーチャー』『社内お見合い』など話題の人気作を手掛けるカカオ・エンターテイメント。重厚な王宮美術、華やかなロイヤル衣装、洗練された財閥ファッションなど、ストーリーはもちろん、細部までこだわり抜かれた絢爛豪華なビジュアルも見どころとなる。
■あらすじ
もしも21世紀の韓国に王室が存続していたら…。韓国最大の財閥の令嬢であるソン・ヒジュは抜群の美貌と知性を兼ね備える完璧な女性。しかしその水面下では“婚外子”であるというコンプレックスを抱えながら生きていた。野心に燃える彼女が手に入れたいもの。それは本物の“血筋”を得ること。一方で、イ・アン大君は生まれ持った威厳と魅力で民衆から“最も愛される王族”として支持されるも、王家の次男がゆえに真に所有できるものは何もなく、情熱的な野望を持ちながらも沈黙の中で生きることを強いられ、孤独な人生を送っていた。ある日そんな2人が出会い、お互いの利己的な目的のために“契約結婚”を交わすことに。似ている境遇でありながらも、異なる選択をしてきた2人だったが、その契約によって互いの人生に転換期をもたらし、いつしか契約を超えて本当の想いに気づいていく…。
■スタッフ
監督：パク・ジュンファ 『キム秘書はいったい、なぜ？』『還魂』『愛は一本橋で』
脚本：ユ・アイン
■キャスト
IU
ビョン・ウソク
本作は、もしも21世紀の韓国に王室が存続していたら、という架空の現代を舞台に、韓国最大の財閥家の次女ソン・ヒジュ（IU）と名ばかりの称号だけしか持たない孤独な王子イ・アン大君（ビョン・ウソク）が出会うことで、運命や身分の壁を超え、人生を切り開いていく新時代の王道ロマンティック・コメディー。主演の財閥令嬢と王子を演じるのは、アジアを代表するトップスター IU と、いま最も勢いに乗る俳優 ビョン・ウソク。豪華W主演により、まさに“歴代最強級”のカップルが誕生した。
今回、IU演じる、強気で天真爛漫な愛らしいヒジュの魅力が詰まったティザー予告第2弾が解禁。財閥の家庭に生まれるも、自らのバックグラウンドのせいで学生時代には周囲から「平民だ」と蔑まれる日々を送っていたヒジュ。“取り扱い注意”のレッテルを貼られる中でも、当の本人は周囲の批判に屈することもなく、「黙ってな」と一蹴するほど勝気な性格で生きてきた。自身の身分をあげるために虎視眈々と本物の血筋を狙うヒジュは決められた結婚相手を紹介されるも言うことを聞くはずもなく、ある時イ・アン大君との結婚という無謀な計画を思いつき、“ターゲット”＝イ・アン大君をロックオン。
ヒジュの圧倒的な美貌とあざとい上目遣いに大君もまんざらではなさそうな様子で、「私と婚姻しましょう」と言い放つヒジュも自信たっぷりに勝利の笑みを浮かべる。
フラッシュを浴びながら大君と並んで歩き、ヒジュが望んでいた“身分”はあっさり手に入ったように思えるが、奇策あり？なこの完璧な結婚計画の結末ははたして…。
あわせて、新たなポスタービジュアルが公開。宮殿の広間を背景に、華やかな世界観とともに登場人物たちが織り成すドラマに期待が高まるビジュアルとなっている。新たなキャラクターとして、ノ・サンヒョン演じる総理ミン・ジョンウやコン・スンヨン演じる大妃ユン・イランも加わり、ヒジュとイ・アン大君を取り巻く人間関係の複雑さがより一層際立つ。
演出は、『キム秘書はいったい、なぜ？』や『還魂』を手がけたヒットメーカーのパク・ジュンファが担当。原作は数千の応募作の中からグランプリを受賞した新人作家による完全オリジナルストーリー。
格式高い王室伝統と現代の価値観が交差する世界を丁寧に描いている。製作は『ナインパズル』『無人島のディーバ』『京城クリーチャー』『社内お見合い』など話題の人気作を手掛けるカカオ・エンターテイメント。重厚な王宮美術、華やかなロイヤル衣装、洗練された財閥ファッションなど、ストーリーはもちろん、細部までこだわり抜かれた絢爛豪華なビジュアルも見どころとなる。
■あらすじ
もしも21世紀の韓国に王室が存続していたら…。韓国最大の財閥の令嬢であるソン・ヒジュは抜群の美貌と知性を兼ね備える完璧な女性。しかしその水面下では“婚外子”であるというコンプレックスを抱えながら生きていた。野心に燃える彼女が手に入れたいもの。それは本物の“血筋”を得ること。一方で、イ・アン大君は生まれ持った威厳と魅力で民衆から“最も愛される王族”として支持されるも、王家の次男がゆえに真に所有できるものは何もなく、情熱的な野望を持ちながらも沈黙の中で生きることを強いられ、孤独な人生を送っていた。ある日そんな2人が出会い、お互いの利己的な目的のために“契約結婚”を交わすことに。似ている境遇でありながらも、異なる選択をしてきた2人だったが、その契約によって互いの人生に転換期をもたらし、いつしか契約を超えて本当の想いに気づいていく…。
■スタッフ
監督：パク・ジュンファ 『キム秘書はいったい、なぜ？』『還魂』『愛は一本橋で』
脚本：ユ・アイン
■キャスト
IU
ビョン・ウソク