【グレンデール（米アリゾナ州）＝帯津智昭】野球の国・地域対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」が終わり、米大リーグの春季キャンプに戻っているドジャースの大谷翔平が１８日、オープン戦に初登板した。

本拠地でのジャイアンツ戦に先発して４回１／３を投げ、１安打無失点４奪三振だった。球数は６１球で、直球は最速９９・９マイル（約１６１キロ）をマークし、順調な調整ぶりを見せた。

ＷＢＣでは打者に専念していたため、投手として試合で投げ始めるのは、通常よりも３週間ほど遅くなった。ＷＢＣの期間中に日本代表「侍ジャパン」の打者を相手に実戦形式の投球練習をしていたこともあり、「その延長線上として、あまり初めてという感覚もなく投げられた。自然な感じで入れた。全体的には球数（６１球）を投げられたので、そこが１番良かった。２ストライク後から、もう少し、しっかりと三振に取れるところはあった。そこが唯一の課題」と振り返った。

ＷＢＣでは、日本を準々決勝で破ったベネズエラが初優勝を果たした。１７日に行われた米国との決勝は七回頃から見たといい、「本当に素晴らしいゲームだった。ロースコアになればバッターが悪かった、みたいな風潮があるが、単純にピッチャーが良かった」と感想を述べた。

初めて４強入りを逃した侍ジャパンの一部選手らに対する誹謗（ひぼう）中傷が起きている事態については、「人格の否定であったり、そういうことは全く野球とは関係がないので良くないと思うけど、プロである以上、結果が悪かった時、自分のことだけに対しては、僕は何を言われても受け止める姿勢ではいる」と言い切った。その上で、「必ずしも全員がそういった選手かと言われたら、そうではない。配慮を持って接していくことは変わらない」と語った。