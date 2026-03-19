あのちゃん、睡眠事情を告白 1時間の日は「めっちゃイライラする」
あのちゃんことアーティスト・anoが、18日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（後9：00）「ロングスリーパー&ショートスリーパー春の快眠SP」に出演した。
【写真】あのちゃん“七変化” うさぎ、お嬢様風、チャイナ服
ロングスリーパーとして紹介されたano。MCのくりぃむしちゅー・上田晋也から「どれくらい寝るのか」と問われると、「翌日が休みと分かっていたら、朝5時に寝て18時までの13時間くらい寝る」と明かした。一方で、仕事がある日は朝5時に就寝し、6時に起床するため「1時間しか寝られなくて、めっちゃイライラする」と打ち明けた。
さらに、VTR視聴について「きつい」と感じることもあると告白。特にグルメ映像やトーク中心のVTRが苦手で、カメラに映らないところで頬を叩いて眠気をこらえていると明かすと、上田からは「睡眠時間とってから来てくれるか？」と鋭いツッコミが入り、スタジオは笑いに包まれた。
【写真】あのちゃん“七変化” うさぎ、お嬢様風、チャイナ服
ロングスリーパーとして紹介されたano。MCのくりぃむしちゅー・上田晋也から「どれくらい寝るのか」と問われると、「翌日が休みと分かっていたら、朝5時に寝て18時までの13時間くらい寝る」と明かした。一方で、仕事がある日は朝5時に就寝し、6時に起床するため「1時間しか寝られなくて、めっちゃイライラする」と打ち明けた。
さらに、VTR視聴について「きつい」と感じることもあると告白。特にグルメ映像やトーク中心のVTRが苦手で、カメラに映らないところで頬を叩いて眠気をこらえていると明かすと、上田からは「睡眠時間とってから来てくれるか？」と鋭いツッコミが入り、スタジオは笑いに包まれた。