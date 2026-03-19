イランとの戦闘が長期化する中、イスラエル側は、新たにイランの情報相を殺害したと発表しました。

【映像】イラン・テヘランの様子

イスラエル軍は18日、イランの首都テヘランへの空爆で、ハティブ情報相を殺害したと明らかにしました。

イランの情報省は高度な諜報能力を持っていると指摘したうえで、ハティブ氏が去年末から拡大した抗議デモにおいて、参加者の逮捕や殺害に重要な役割を果たしていたと主張しています。

イスラエルのカッツ国防相は、18日中に「重大な驚き」が待ち受けているとし、イランや親イラン武装組織ヒズボラとの戦闘を「激化させるだろう」と声明を出しています。

この発言と関連があるかはわかりませんが、イラン南部にあるガス田の関連施設も攻撃を受けました。このガス田は世界最大規模とされています。

戦闘開始以降、イスラエル側は攻撃の手を緩めておらず、前最高指導者ハメネイ師の最側近であるラリジャニ氏を殺害したばかりです。

これに対し、イランも報復の構えをみせています。

国営テレビは、今後数時間以内に、サウジアラビアとカタール、UAE＝アラブ首長国連邦にある石油施設を攻撃する可能性があると伝えました。周辺の住民に対しただちに退避するよう呼びかけています。（ANNニュース）