小さな男の子がリードを持って、元猟犬のお散歩に挑戦したら…？元猟犬の優しい対応が話題になり、投稿は記事執筆時点で2万回再生を突破。「なんて可愛いコンビ」「めちゃくちゃ賢くて思慮深い」といった声が寄せられています。

【動画：小さな男の子が『元猟犬のリード』を持って散歩に挑戦→気を遣って見せた『まさかの光景』】

小さい男の子がお散歩に挑戦

YouTubeチャンネル「元猟犬りゅうちゃんねる」に投稿されたのは、まだ幼い男の子が元猟犬「りゅう」さんのお散歩に挑戦した時の様子です。

これまでは安全のためにご両親がリードを持ってお散歩していたのですが、この日は男の子がリードを持ちたくて仕方ないという様子だったので、試しに持たせてみたそう。

するとりゅうさんは男の子に気を遣って、普段よりもかなりゆっくり歩き始めたとか。立ち止まって振り向き、「大丈夫？」と確認する場面も。

そしてパパさんとママさんがすぐそばで見守り、時々リードの持ち手に手を添えてサポートしていることがわかると、安心したように再び歩き出したそうです。

元猟犬の優しい対応

その後もりゅうさんは決してリードを引っ張らずに、男の子のペースに合わせてお散歩してくれたとか。そしてずっとリードを持ってみたかった男の子は、嬉しそうにニコニコしながら歩いていたそう。

りゅうさんの優しさと男の子の無邪気で可愛い姿が、あまりにも尊いです。

帰り道も順調だったのですが、あと少しでお家に到着というところで男の子が転倒！それでも男の子は、しっかりリードを握りしめて離さなかったそう。

そしてりゅうさんは男の子が立ち上がってそばに来るまで、心配そうに見守りながら待っていてくれたとか。2人の行動や態度から、お互いを大切に思っていることが伝わってきて心が温かくなります。

無事にお散歩終了

無事にお家に到着して、お散歩は終了！しかしりゅうさんと男の子は、なかなかお家の中に入ろうとしなかったとか。どうやら2人ともまだ帰りたくないと感じるほど、お散歩が楽しかったよう。

いつか男の子がもっと成長して、りゅうさんと2人で好きなだけお散歩できるようになる日が楽しみですね。

この投稿には「優しさと賢さが爆発していますね」「兄貴分であり保護者の気分でしょうか…」「めちゃ感動する」「ずっと仲良しでいてね」といったコメントが寄せられています。

りゅうさんと男の子の尊い日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「元猟犬りゅうちゃんねる」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「元猟犬りゅうちゃんねる」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。