扉に引っかかってしまったペキニーズさんの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で54万9000回再生を突破し、「開始１秒でふいたw」「犬生1周目で草」「必死な感じがたまらない」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：どうしてもハンガーを運びたい犬→扉に引っかかってしまって…思わず応援したくなる『必死すぎる光景』】

ハンガーを持って入りたい！！

TikTokアカウント「uyuuuu_9」の投稿主さんは、『Uyu(ウユ)』ちゃんというペキニーズと暮らしています。ウユちゃんは、わんこも人も大好きな、エネルギッシュな男の子なのだそう。

この日、ウユちゃんは、家族がいる部屋に入ろうとしていたといいます。しかし、なぜか口にハンガーを咥えており、扉に引っかかって詰まってしまっていたとか。

なんとかハンガーを咥えたまま入ろうと頑張るウユちゃんですが、ハンガーはバスタオル用の大きなサイズだったため、なかなか入ることができません…。

悪戦苦闘する姿にホッコリ♡

普通には入れなかったため、助走をつけることにしたウユちゃん。一旦後ずさりして勢いよく扉を通過しようとしますが、バイーンと跳ね返されるはめに…。ハンガーを通す策があまりに豪快なウユちゃん、その犬生1周目な感じがたまりません…♡

何度か試行錯誤した結果、力技で扉を通過することに成功！！ウユちゃんは、ハンガーを咥えていてもわかるほど満面の笑みで入室したといいます。

不器用だけど頑張り屋さんなウユちゃん。投稿主さんも「このポンコツ具合がたまらない」とメロメロになったそうですよ♡

ウユちゃんが必死に問題を解決しようとする姿に思わずホッコリした人は多い様子。「本当に可愛すぎて泣ける」「悔しいくらいに愛おしい」「見事なコーナリング！」などさまざまなコメントが寄せられました。

ウユちゃんの苦手なもの

ハンガーが大好きなウユちゃんですが、実は苦手なものもあるのだそう。それは、犬用のお洋服！どんなにゴキゲンなときも、犬用の服を着せた瞬間、動かなくなってしまうといいます。

服を着せられて固まるウユちゃんは、この世の終わり…と言わんばかりの絶望顔。投稿主さんが声をかけても、絶対に動こうとしないのだそうです。

ハンガーを持って入れて喜んだり、服を着せられてションボリしたり、とっても感情表現豊かなウユちゃんなのでした！

TikTokアカウント「uyuuuu_9」には、ウユちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひ遊びに行ってみてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「uyuuuu_9」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。