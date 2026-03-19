このサイズ感ずっと待ってた！パックがフィットする専用スタンド
商品情報
商品名：フェイスパックスタンド
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：68×151×H152mm（外寸）
販売ショップ：セリア
JANコード：4965534343022
サイズ感が絶妙で使い勝手抜群！セリアの『フェイスパックスタンド』
少量サイズのフェイスパックをそのまま立てて保管すると、倒れたり、パッケージが折れ曲がったりすることが多く、悩んでいました。何かいい保管方法はないかな…と思っていたら、いいものを見つけました！
今回ご紹介するのは、セリアのスキンケアグッズ売り場で見つけた『フェイスパックスタンド』という商品。フェイスパック専用の収納スタンドです。
シンプルなホワイトカラーと、使い勝手が良さそうな形がいいなと思い、試しに購入してみました！
外寸サイズは約68×151×H152mmとなっています。ファイルボックスを小さくしたようなフォルムです。
3枚入りの袋を3つ立ててみましたが、この時点でスタンドの半分くらいが埋まるような感じです。
ファイルボックスのように前面が低く、背面が高くなっている形状なのもポイント！
背面を前に向けると完全に中身が見えなくなるので、生活感を消したいときにいいなと思いました。
手が届く位置に置きたい場合でも、これなら棚がごちゃついて見えません。
レトルト食品や小さなゴミ袋の整理整頓にも大活躍！
サイズ感が絶妙で、フェイスパック以外の収納にも大活躍！
レトルト食品のパックや調味料の整理、ストックにも役立ちます。
個人的に一番重宝しているのが、居住地域の指定ゴミ袋の収納。小または極小などのサイズのゴミ袋の整理整頓にぴったりでした！
今回は、セリアで見つけた『フェイスパックスタンド』をご紹介しました。
こういった形の収納アイテムで、このサイズ感のものが今まであまりなかったので、セリアでゲットできるのは嬉しい限りです！気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。