このサイズ感ずっと待ってた！パックがフィットする専用スタンド

少量サイズのフェイスパックの収納方法に悩むことはありませんか？そのまま立てて保管すると、いろいろと不都合が出てきますよね。そんな悩みを解消してくれる便利グッズをセリアで発見しました。個包装または少量サイズのフェイスパックが入りやすい絶妙なサイズ感で使い勝手抜群！意外な収納にも活用できて優秀ですよ◎

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：フェイスパックスタンド

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：68×151×H152mm（外寸）

販売ショップ：セリア

JANコード：4965534343022

サイズ感が絶妙で使い勝手抜群！セリアの『フェイスパックスタンド』

少量サイズのフェイスパックをそのまま立てて保管すると、倒れたり、パッケージが折れ曲がったりすることが多く、悩んでいました。何かいい保管方法はないかな…と思っていたら、いいものを見つけました！

今回ご紹介するのは、セリアのスキンケアグッズ売り場で見つけた『フェイスパックスタンド』という商品。フェイスパック専用の収納スタンドです。

シンプルなホワイトカラーと、使い勝手が良さそうな形がいいなと思い、試しに購入してみました！

外寸サイズは約68×151×H152mmとなっています。ファイルボックスを小さくしたようなフォルムです。

3枚入りの袋を3つ立ててみましたが、この時点でスタンドの半分くらいが埋まるような感じです。

ファイルボックスのように前面が低く、背面が高くなっている形状なのもポイント！

背面を前に向けると完全に中身が見えなくなるので、生活感を消したいときにいいなと思いました。

手が届く位置に置きたい場合でも、これなら棚がごちゃついて見えません。

レトルト食品や小さなゴミ袋の整理整頓にも大活躍！

サイズ感が絶妙で、フェイスパック以外の収納にも大活躍！

レトルト食品のパックや調味料の整理、ストックにも役立ちます。

個人的に一番重宝しているのが、居住地域の指定ゴミ袋の収納。小または極小などのサイズのゴミ袋の整理整頓にぴったりでした！

今回は、セリアで見つけた『フェイスパックスタンド』をご紹介しました。

こういった形の収納アイテムで、このサイズ感のものが今まであまりなかったので、セリアでゲットできるのは嬉しい限りです！気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。